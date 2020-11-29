Начало детского песенного конкурса - в 18:00.

В воскресенье, 29 ноября, в Варшаве в режиме онлайн пройдет детское Евровидение 2020. Песни участников шоу будут проигрывать в записи.

Кто будет выступать на детском Евровидении 2020 от Украины

Украину представит Александр Балабанов, он выступит под номером 11 с песней "Відкривай".

Кто такой Александр Балабанов

Балабанов родился в Донецке. Увлекается вокалом с раннего детства. В 8 лет с родителями переехал в Киев, поступил в школу искусств на музыкальное отделение.

Свободно владеет английским языком, изучает немецкий и турецкий. Александр — победитель и лауреат множества вокальных конкурсов и фестивалей.

Где смотреть детское Евровидение2020

Транслировать прямой эфир на языке оригинала будет официальный YouTube-канал конкурса Junior Eurovision Song Contest.

В украинском переводе шоу можно будет посмотреть на канале UA:Перший. Начало конкурса - 29 ноября в 18:00.

Какие страны принимают участие в детском Евровидении 2020

Зрители услышат 12 песен в этом году на детском песенном конкурсе. Участники выступят в таком порядке:

Susan (Германия) Karakat Bashanova (Казахстан) Unity (Нидерланды) Petar Aničić (Сербия) Arina Pehtereva (Беларусь) Ala Tracz (Польша) Sandra Gadelia (Грузия) Chanel Monseigneur (Мальта) Sofia Feskova (Россия) Soleá (Испания) Oleksandr Balabanov (Украина) Valentina (Франция).

Детское Евровидение 2020: как голосовать

Голосование длится три дня: с 21:00 27 ноября, а закончится 29 ноября перед прямой трансляцией в 18:00. После завершения всех выступлений линии для голосования откроют еще раз на 15 минут.

Бесплатно проголосовать можно на официальном сайте детского Евровидения junioreurovision.tv.

Читайте на УНИАН интервью с участником детского Евровидения 2020 от Украины Александром Балабановым

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Автор: Ольга Робейко