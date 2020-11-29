В воскресенье, 29 ноября, в Варшаве в режиме онлайн пройдет детское Евровидение 2020. Песни участников шоу будут проигрывать в записи.
Кто будет выступать на детском Евровидении 2020 от Украины
Украину представит Александр Балабанов, он выступит под номером 11 с песней "Відкривай".
Кто такой Александр Балабанов
Балабанов родился в Донецке. Увлекается вокалом с раннего детства. В 8 лет с родителями переехал в Киев, поступил в школу искусств на музыкальное отделение.
Свободно владеет английским языком, изучает немецкий и турецкий. Александр — победитель и лауреат множества вокальных конкурсов и фестивалей.
Где смотреть детское Евровидение2020
Транслировать прямой эфир на языке оригинала будет официальный YouTube-канал конкурса Junior Eurovision Song Contest.
В украинском переводе шоу можно будет посмотреть на канале UA:Перший. Начало конкурса - 29 ноября в 18:00.
Какие страны принимают участие в детском Евровидении 2020
Зрители услышат 12 песен в этом году на детском песенном конкурсе. Участники выступят в таком порядке:
- Susan (Германия)
- Karakat Bashanova (Казахстан)
- Unity (Нидерланды)
- Petar Aničić (Сербия)
- Arina Pehtereva (Беларусь)
- Ala Tracz (Польша)
- Sandra Gadelia (Грузия)
- Chanel Monseigneur (Мальта)
- Sofia Feskova (Россия)
- Soleá (Испания)
- Oleksandr Balabanov (Украина)
- Valentina (Франция).
Детское Евровидение 2020: как голосовать
Голосование длится три дня: с 21:00 27 ноября, а закончится 29 ноября перед прямой трансляцией в 18:00. После завершения всех выступлений линии для голосования откроют еще раз на 15 минут.
Бесплатно проголосовать можно на официальном сайте детского Евровидения junioreurovision.tv.
Читайте на УНИАН интервью с участником детского Евровидения 2020 от Украины Александром Балабановым
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