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Появился трейлер бесплатного фестиваля DC FanDome в режиме онлайн

13:45, 20 августа 2020
Кино и музыка
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Фестиваль скоро начнется / Скриншот YouTube

Согласно трейлеру, DC FanDome перенесет фанатов к актерам разных сериалов и игр. Начнется мероприятие в 20-00 по киевскому времени.

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Автор: Диана Могилевич

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