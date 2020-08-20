Появился трейлер бесплатного фестиваля DC FanDome в режиме онлайн
13:45, 20 августа 2020Кино и музыка
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Фестиваль начнется 22 августа.
Фестиваль скоро начнется / Скриншот YouTube
Warner Bros. проведет бесплатный 24-часовой онлайн-фестиваль DC FanDome. Он стартует 22 августа этого года.
Согласно трейлеру, DC FanDome перенесет фанатов к актерам разных сериалов и игр. Начнется мероприятие в 20-00 по киевскому времени.
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