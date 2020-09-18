Украинская певица и модель Даша Астафьева презентовала клип на песню «Белая рубашка».

Читайте такжеДаша Астафьева выпустила новую песню "Белая рубашка" (аудио)Ролик размещен на YouTube-канале исполнительницы.

В своих комментариях поклонники певицы высоко оценили новую работу:

«Прям мурашки по коже. Даша как всегда сногсшибательна и великолепна», «А у Даши все хорошо, песня такая нетипичная для нее», «Классный клип. Очень меня впечатлил. Сильная песня, душевная и проникновенная, и картинка шикарная», «Очень чувственный и искренний клип получился! Мне очень понравился, и отснято красиво», «Клип просто замечательный! Качество на высоте», «Оказывается, можно снимать клипы без голых жоп и дорогих машин?!», «Даша великолепна! Красивый романтичный клип, как раз в моем вкусе! Просто шикарно», «Хочется проснуться рядом с близким человеком под такую песню».