Украинская певица и модель Даша Астафьева презентовала клип на песню «Белая рубашка».
Читайте такжеДаша Астафьева выпустила новую песню "Белая рубашка" (аудио)Ролик размещен на YouTube-канале исполнительницы.
Что известно о клипе
- Съемки ролика проходили в Исландии.
- Сюжет в клипе отсутствует. Певица прогуливается на фоне северных пейзажей.
- Астафьева предстает в нескольких образах: темном закрытом платье, бежевом сарафане, надетом поверх прозрачного топа, и кремовом платье с открытой спиной.
Новый клип Даши Астафьевой: видео
Реакция фанатов
В своих комментариях поклонники певицы высоко оценили новую работу:
«Прям мурашки по коже. Даша как всегда сногсшибательна и великолепна», «А у Даши все хорошо, песня такая нетипичная для нее», «Классный клип. Очень меня впечатлил. Сильная песня, душевная и проникновенная, и картинка шикарная», «Очень чувственный и искренний клип получился! Мне очень понравился, и отснято красиво», «Клип просто замечательный! Качество на высоте», «Оказывается, можно снимать клипы без голых жоп и дорогих машин?!», «Даша великолепна! Красивый романтичный клип, как раз в моем вкусе! Просто шикарно», «Хочется проснуться рядом с близким человеком под такую песню».
При этом очень редко попадаются комментарии по типу: «Плохо. Но виды красивые».
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