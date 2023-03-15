"Дрянная девченка" стала примерной женой.

36-летняя актриса Линдси Лохан поделилась с фанатами радостной новостью. Звезда комедийных фильмов, которая стала популярной еще в детстве, впервые станет мамой.

В своем Instagram Лохан показала трогательное фото. Актриса разместила снимок детского боди. На нем написано Coming soon - "скоро появится". В описании к фото звезда добавила: "Мы счастливы и взолнованны".

Конечно же, фанаты сразу поняли, что так Лохан объявила о беременности. На фото она отметила своего мужа-миллионера Бадера Шаммаса, с которым она в браке с 2022 года.

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Вскоре актриса прокомментировала радостную новость изданию DailyMail. Лохан не скрывает, что очень рада. Однако она держит в тайне пол ребенка и то, когда же он появится на свет.

"Мы очень счастливы от этого благословения в нашей жизни, и мы не можем дождаться, чтобы стать родителями", - рассказала звезда.

Линдси Лохан и Бадера Шаммас - что известно

Актриса Линдси Лохан, сыгравшая в фильмах "Чумовая пятница", "Дрянные девченки", "Ловушка для родителей" и "Сумасшедшие гонки", встретила миллионера Бадера Шамммаса в 2019 году. До знакомства с ним звезда не скрывала, что очень хочет стать матерью. Однако она понимала, что может не встретить идеального мужчину, а потому допускала, что возьмет ребенка из приюта.

В ноябре 2021 года Лохан объявила о помолвке с Шаммасом. А в 2022 году пара поженилась.

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