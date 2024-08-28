"Мирные люди", "Непокорная Элис" и "Полночь с дьяволом": что в кино с 29 августа

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок этой недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

На этой неделе на большие экраны выйдет документальный фильм Оксаны Карпович "Мирные люди", смонтированный из перехваченных разговоров россиян на фоне разрушенных украинских городов.

Кроме того, в украинских кинотеатрах можно будет посмотреть технологический триллер "Непокорная Элис" с Меган Фокс, паранормальный хоррор "Ночь с дьяволом", французскую криминальную комедию "Афера по-семейному" и мультфильм "Приключения Панды в Африке".

Тем временем, онлайн на Netflix выйдет сверхъестественный фильм ужасов "Спасение" с легендарной Гленн Клоуз.

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Мирные люди

Intercepted (Украина, Канада, Франция, 2024, документальный/военный)

Этот документальный фильм состоит из перехваченных разговоров россиян и пейзажей украинских городов и сел, пострадавших от войны. С начала полномасштабного вторжения украинские спецслужбы опубликовали сотни перехваченных телефонных звонков российских военных. Едва ли не наибольший интерес вызывают разговоры оккупантов с их близкими в России. Голоса "мирных", гражданских – матерей, жен и друзей – раскрывают миру глаза не только на ход так называемой "спецоперации", но и на ужасный внутренний мир общества, которое стоит за ее исполнением. Именно из таких перехватов состоит лента, которая исследует природу российского империализма и колониализма, роль пропаганды во вторжении и затрагивает вопрос коллективной ответственности россиян и россиянок.

Для режиссера Оксаны Карпович фильм стал второй режиссерской работой. До этого она сняла фильм "Не волнуйся, двери откроются", а в начале полномасштабного вторжения России в Украину работала локальным продюсером для иностранных новостных каналов.

Лента "Мирные люди" была в программах международных фестивалей по всему миру – от Гонконга до Нью-Йорка. В частности, на Гонконгском международном кинофестивале она получила Специальную награду, а в Кракове – награду "Серебряный Рог" для режиссера за фильм на социальную тематику и приз FIPRESCI от ассоциации кинопрессы.

Украинская премьера фильма состоялась на международном фестивале документального кино о правах человека Docudays UA, где лента была представлена как фильм-открытие.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,8 из 10 баллов (на основе почти 250 отзывов), тогда как на Rotten Tomatoes он получил 100% одобрение от критиков на основе первых пяти отзывов.

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Непокорная Элис

Subservience (США, Болгария, 2024, триллер/фантастика)

В центре сюжета фильма – андроид с искусственным интеллектом Элис, которую покупает в качестве помощницы молодой человек Ник, чтобы справиться с домашней работой, пока его жена Мэгги находится в больнице. Впрочем, очень быстро "живой" робот настолько привязывается к своему владельцу, что теперь она решительно настроена устранить главную угрозу их счастью: его семью.

Главную роль в ленте играет голливудская роковая красотка Меган Фокс (франшиза "Трансформеры", "Тело Дженнифер", "Неудержимые 4"). Ее партнером на съемочной площадке стал итальянский актер Микеле Морроне, больше всего известный по эротической франшизе "365 дней".

Также в фильме сыграли Мейделин Зима (сериалы "Твин Пикс", "Герои", "Секс и Калифорния"), Атанас Сребрев ("Хеллбой", "Хитмен") и другие.

Режиссером фильма выступил С.К. Дейл, который до этого снял фильм ужасов "В ловушке" (2021), также с Меган Фокс в главной роли.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 4,4 из 10 баллов (на основе более 250 отзывов).

Полночь с дьяволом

Late Night with the Devil (Австралия, ОАЭ, 2023, ужасы)

По сюжету этого хоррора, на Хэллоуин 1977 года ведущий популярного вечернего телешоу готовит нечто особенное. Это будет сеанс паранормального в прямом эфире, и главной звездой вечера должна стать юная Лили – героиня книги "Разговоры с дьяволом". Гонящийся за рейтингами шоумен не подозревает, чем обернется для него и для всех зрителей попытка проникнуть с помощью девушки в потусторонний мир.

Главную роль в фильме исполнил Дэвид Дастмалчян – звезда фильмов "Человек-муравей" и "Отряд самоубийц: Миссия навылет".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 97% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 81% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 72 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,9 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Афера по-семейному

Les rois de la piste / Rachel's Game (Франция, Бельгия, 2023, комедия/криминал)

Главная героиня этого фильма Рэйчел – настоящий матриарх семейства, которая воспитала своих сыновей Сэма и Жереми, а также внука Натана в культе мошенничества. Между неуклюжими аферами и мелкими кражами эта нетипичная семья постоянно находится в поисках хитов века. Их судьба принимает неожиданный поворот, когда они похищают работу Тамары де Лемпики, не зная ее стоимости. Селеста, ловкий и обаятельный детектив, отправляется в погоню.

Главные роли в фильме исполнили легенды французского кино Фанни Ардан ("8 женщин", "Кафе желаний", "Империя в огне") и Матье Кассовиц ("Ненависть", "Город потерянных детей", "Хэппи-энд").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,2 из 10 баллов.

Приключения Панды в Африке

Panda Bear in Africa (Франция, Германия, Нидерланды, Дания, Эстония, 2024, комедия/приключения/анимация)

В центре сюжета – молодой и отчаянный медвежонок Панда, который отправляется в Африку, чтобы спасти свою лучшую подружку – дракона. Его ожидает увлекательное путешествие в незнакомый мир гор, пустынь и джунглей. В этом приключении он познакомится с новыми друзьями, живущими в джунглях и еще раз докажет, что храбрость не имеет размера, а для настоящей дружбы нет преград.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,6 из 10 баллов.

Спасение

The Deliverance (США, 2024, ужасы/сверхъестественное)

Фильм, основанный на жутких реальных событиях, рассказывает об одинокой матери Эбони Джексон, которая хочет начать жизнь с чистого листа, а потому переезжает с семьей в новый дом. Впрочем, там уже живет зловещее существо.

Главные роли в фильме исполнили Андра Дэй ("Маршалл", "Тачки 3"), Гленн Клоуз ("Роковое влечение", "101 далматинец"), Калеб Маклафлин (сериал "Очень странные дела") и другие.

Снял фильм американский режиссер Ли Дэниелс ("Сокровище", "Газетчик").

В ограниченный прокат в США фильм вышел еще в середине августа 2024 года.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 48% одобрения от критиков и 95% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 44 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Для широкой аудитории фильм станет доступен на Netflix с 30 августа 2024 года.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, и самые интересные сериалы августа 2024 года – на этой неделе Hulu выпустит 4 сезон детективно-комедийного сериала "Убийства в одном здании", а на Netflix выйдет фэнтезийная черная комедия "Каос". Тем временем, на Prime Video стартует 2 сезон приключенческого фэнтези "Властелин колец: Кольца власти".

Марина Григоренко