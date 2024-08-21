"Конотопская ведьма", "Ворон" и "Моргни дважды": что в кино с 22 августа

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок этой недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

На этой неделе в прокат выйдет один из самых ожидаемых украинских фильмов года – хоррор "Конотопская ведьма" о страшной мести российским военным.

Также на больших экранах можно будет посмотреть новую экранизацию культового комикса "Ворон", высоко оцененный критиками режиссерский дебют Зои Кравиц "Моргни дважды" и один из лучших австрийских фильмов прошлого года "Целая жизнь".

Тем временем онлайн на Netflix выйдет французский комедийный боевик "Ангелы Ниццы".

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Конотопская ведьма

The Witch. Revenge (Украина, 2024, триллер/ужасы)

По сюжету фильма, открывающего линейку украинских фильмов ужасов, в центре которых – героини с мифологическим бэкграундом, древняя ведьма из Конотопа, чья мирная счастливая жизнь рушится после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2024 года. Охваченная жаждой мести ведьма наносит мученическую смерть отряду рашистских оккупантов, убивших ее возлюбленного. Каждая следующая смерть жесточе предыдущей – ведьма упивается адской болью обидчиков, но удастся ли ей противостоять поглощающему ее мраку и остаться на стороне света?

Главные же роли в фильме исполнили Татьяна Малкова (сериалы "Участковый с ДВРЗ", "Моя любимая Страшко"), Тарас Цимбалюк (сериалы "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная"), Павел Вишняков (сериал "Опер по вызову"), Елена Хохлаткина (сериал "Крепостная") и другие.

Режиссер фильма – Андрей Колесник, который до этого работал над телевизионными сериалами "Вещественное доказательство", "Дежурный врач", "Жизнь на грани" и "Женский доктор. Новая жизнь".

Специальный премьерный показ фильма состоялся 15 июля 2024 года на юбилейном Одесском кинофестивале, который в этом году проходил в Киеве. Первые отзывы критиков о фильме разделились: они отметили интересную задумку, которая действительно может поднять настроение украинцам, жаждущим мести россиянам, но имели претензии к ее воплощению. Также обозреватели упрекнули, что в фильме есть сцены, которые могут ретравматизировать украинцев, переживших насилие от рук российских военных.

Ворон

The Crow (США, Великобритания, Франция, 2024, триллер/экшн/мистика)

Главным героем новой экранизации культового комикса Джеймса О'Барра останется музыкант Эрик Дрейвен, который вместе со своей девушкой Шелли Вебстер погибает от рук жестоких злодеев, контролирующих весь город. Но жажда мести за любимую оказывается сильнее смерти – он восстает из мертвых и ступает на путь возмездия. Повсюду его сопровождает Ворон – мистическая птица, уносящая души в страну мертвых, но способная вернуть их ради восстановления справедливости.

На этот раз роль Ворона получил Билл Скарсгард, известный по экранизациям бестселлеров Стивена Кинга "Оно" и "Оно 2". Также актер прославился работой в таких суперхитах, как "Джон Уик 4", "Дэдпул 2", "Атомная блондинка", "Вечные" и "Варвар".

Певица, танцовщица и модная икона FKA Twigs ("Милый мальчик") получила роль Шелли, а главного антагониста сыграл Дэнни Хьюстон ("Люди Икс: Росомаха", "Робин Гуд", "Падение Ангелов", "Битва Титанов", "Чудо-Женщина").

Режиссером фильма стал Руперт Сандерс ("Белоснежка и охотник", "Призрак в броне"). Он также выступил соавтором сценария, посвятив его Брендону Ли – исполнителю главной роли в первой экранизации культового комикса, который трагически погиб во время съемок фильма 1994 года.

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Моргни дважды

Blink Twice (США, 2024, триллер/криминал)

Фильм стал режиссерским дебютом американской актрисы Зои Кравиц ("Безумный Макс: Дорога гнева", "Фантастические твари и где они обитают", "Бэтмен") – дочери звездных родителей Ленни Кравица и Лизы Боне.

В центре сюжета фильма – миллиардер в сфере технологий Слейтер Кинг, который знакомится с официанткой Фридой на своем благотворительном мероприятии. Между ними пролетает искра, и он приглашает девушку составить компанию ему и его друзьям в путешествии на собственный частный остров. Это настоящий рай: бурные ночи смешиваются с солнечными днями, и все прекрасно проводят время. Никто не хочет, чтобы этот отпуск заканчивался. Однако когда вокруг случаются странные вещи, Фрида начинает сомневаться в своей реальности – с этим местом явно что-то не так, и ей придется раскрыть правду, если она хочет выжить после этой вечеринки.

Главную роль в фильме 35-летняя режиссер-дебютантка доверила своему нынешнему бойфренду, голливудскому актеру Ченнингу Татуму ("Мачо и ботан", "Супер Майк", "Удача Логана", "Затерянный город").

Также в фильме сыграли Наоми Аки ("Звездные войны: Скайуокер. Восхождение", "Уитни Хьюстон: Я хочу с кем-то потанцевать"), Саймон Рекс (франшиза "Очень страшное кино", "Красная ракета", "Нежный восток"), Адриа Архона ("Морбиус", "Тройная граница", сериалы "Нарко", "Настоящий детектив"), Кристиан Слейтер ("Имя розы", "Интервью с вампиром", "Сломанная стрела"), Кайл Маклахлен ("Твин Пикс", "Дюна Дэвида Линча", сериал "Секс в большом городе") и другие.

Первые отзывы критиков о режиссерском дебюте Зои Кравиц положительные. Так, на Rotten Tomatoes он получил довольно высокие 82% одобрения от почти 40 обозревателей, а на Metacritic киноэксперты оценили его в 79 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Целая жизнь

Ein ganzes Leben / A Whole Life (Австрия, Германия, 2023, драма)

Новая работа автора лент "Подводная лодка" и "Дневник Анны Франк" Ганса Штайнбихлера снята на основе одноименного романа-бестселлера Роберта Зиталера, сыгравшего эпизодическую роль в ленте "Юность" Паоло Соррентино. Джон Уильямс из The New York Times в свое время сказал, что эта книга – "одна из тех простых историй обычных людей, которая прозрачно рассказывает о гораздо более глубоких вещах: развитии современности, универсальной природе любви и разбитого сердца, а также о том, как быстротечна жизнь".

В центре сюжета фильма – осиротевший Андреас, который попадает под опеку безжалостного дяди на ферме в далекой долине. К парню относятся не как к семье, а как к рабу, и его детство наполняется жестокостью. Когда юноша наконец покидает своего угнетателя, то оказывается на строительстве изобретения, знаменующего начало альпийского туризма – горной канатной дороги. Новая работа открывает новые жизненные перспективы, и совсем скоро Андреас находит свою любовь. Но на горизонте вспыхивает мировая война – и это далеко не единственное испытание, которое ляжет на долю мужчины за всю его жизнь.

Главную роль сыграл Штефан Горски, ставший лучшим актером по версии Баварской кинопремии 2024 году. В фильме также задействованы Август Цирнер ("Колония"), Юлия Франц Рихтер ("Ундина"), Томас Шуберт ("Пламенное небо"), Лукас Уолкер ("Баня дьявола") и другие.

Лента была номинирована на Австрийскую кинопремию 2024 в четырех категориях – лучшие мужская роль, грим, дизайн костюмов и декорации.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,1 из 10 баллов.

Ангелы Ниццы

Nice Girls (Франция, 2024, комедия/боевик)

Мятежная полицейская и придирчивая детектив объединяют усилия с бывшим хакером, чтобы расследовать исчезновение офицера и спасти Ниццу от катастрофы.

Главные роли в фильме сыграли Алис Тальони, Стефи Сельма и Батист Лекаплен.

Для широкой аудитории фильм стал доступен 21 августа 2024 года на Netflix.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, и самые интересные сериалы августа 2024 года.

Марина Григоренко