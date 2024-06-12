"Мысли наизнанку 2", "Стинг. Ужас ночи" и "Гамбит королевы": главные кинопремьеры недели

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок этой недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

На этой неделе в украинский прокат выйдет продолжение одноименного хитового мультфильма 2015 года – "Мысли наизнанку 2", который расскажет о водовороте эмоций в голове девочки-подростка Райли.

Также в кинотеатрах можно будет посмотреть австралийский фильм ужасов "Стинг. Ужас ночи" (о пауках, разумеется), историческую драму "Гамбит королевы" с Алисией Викандер и Джудом Лоу, польскую ЛГБТ-драму "Женщина из...", американский триллер "Под каблуком", немецкую семейную комедию "Бунтари на выходных" и тайский хоррор "Шепот смерти".

Тем временем, онлайн на Netflix выйдет драма "Я и Феликс" от украинского режиссера Ирины Цилык.

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Мысли наизнанку 2

Inside Out 2 (США, 2024, приключения/семейный/анимация)

Эта лента от Walt Disney Pictures и Pixar Animation Studios является продолжением хитового мультфильма 2015 года, который рассказывал о пяти базовых эмоциях, живущих в сознании 11-летней девочки Райли.

События нового фильма происходят несколько лет спустя, когда Радость, Печаль, Гнев, Страх и Отвращение уже давно успешно работают вместе. Однако именно в этот период уже подросток Райли сталкивается с новыми эмоциями – Тревожностью и не только. Теперь и сама девушка, и ее давно известные эмоции должны научиться уживаться с новоприбывшими.

Снял фильм Келси Манн, для которого "Мысли наизнанку 2" стал режиссерским дебютом. Однако до этого он работал в разных ипостасях над многими другими известным анимационными лентами, в том числе "Душа", "Лука", "Стихии", "Университет монстров", "Я – панда" и "Лайтер".

Стинг. Ужас ночи

Sting (Австралия, США, 2024, ужасы)

В центре сюжета – 12-летняя бунтарка Шарлотта, которая находит маленького паучка в заброшенном многоквартирном доме. Она держит его в банке и радуется новому домашнему любимцу, но тот стремительно начинает расти и проявляет безудержный аппетит к крови. Когда соседи девочки один за другим начинают исчезать, Шарлотта и ее семья оказываются в безвыходной ситуации, где они должны бороться за свою жизнь против кровожадного паука, который любит человеческую плоть.

Снял фильм австралийский режиссер Кия Роуч-Тернер, который до этого поставил научно-фантастическую хоррор-комедию "Некромант" 2018 года с Моникой Белуччи в главной роли.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 5,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 71% одобрения от критиков и 65% от зрителей. В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 57 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 4,7 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Гамбит королевы

Firebrand (Великобритания, США, 2023, драма/исторический)

События фильма происходят в 16 веке в Англии во времена Тюдоров – эпоху крови и интриг. Королева Кэтрин Парр – шестая и последняя жена жестокого английского монарха Генриха VIII, остается регентом Англии и наставницей будущей королевы Елизаветы, пока с войны не возвращается вечно подозрительный король. Он преследует радикальных протестантов, одной из которых тайно является его жена. Когда ее подругу детства сжигают на костре – Кэтрин оказывается в шаге от пропасти. Все ждут: сделает ли Королева ошибку, совершит ли Генрих кровавую расплату? Ради выживания и надежд на лучшее будущее Кэтрин должна играть в опасную игру, где ставка – ее собственная жизнь.

Главные роли в фильме исполнили Алисия Викандер ("Из машины", "Девушка из Дании", "Агенты А.Н.К.Л.") и Джуд Лоу ("Талантливый мистер Рипли", "Шерлок Холмс", "Фантастические твари: Тайны Дамблдора").

Снял фильм бразильский режиссер Карим Айнуз, наиболее известный по фильму "Невидимая жизнь Эвридики" 2019 года.

Мировая премьера "Гамбита королевы" состоялась на Каннском кинофестивале 2023 года, где он боролся за главную награду.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 52% одобрения от критиков. В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 60 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Женщина из...

Kobieta z... (Польша, Швеция, 2023, драма/ЛГБТК+)

Главный герой фильма – молодой человек по имени Адам, живущий в маленьком польском городке. Он пытается быть хорошим мужем и отцом, но со временем чувствует все больший дискомфорт в своем теле – гендерную дисфорию. Впоследствии Адам убеждается, что то тело, в котором он родился, не отражает его настоящей идентичности.

Сняла фильм известная польская режиссер и сценарист Малгожата Шумовская, лауреат и номинантка многих фестивальных и профессиональных кинематографических наград. Наиболее известными ее работами, которые могли видеть украинские киноманы, является драма "Лицо" (2018), получившая "Серебряного медведя" Берлинале, комедийная драма "Снега больше не будет" (2020) и американский приключенческий фильм "Бесконечная буря" (2022) с Наоми Уоттс в главной роли. Сорежиссером и сосценаристом фильма выступил Михал Энглерт, который работал с Шумовской над ее предыдущими известными работами.

Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале в сентябре 2023 года.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 100% одобрение на основе 7 отзывов критиков.

Под каблуком

Clawfoot (США, 2023, триллер)

Главная героиня фильма Джанет – настоящая светская львица. Она привыкла к коктейлям сразу после утреннего пилатеса, но совсем не привыкла решать проблемы самостоятельно. Однажды в ее дверь постучал незнакомец, представившийся сантехником. Психически неуравновешенный маньяк поселился в ее доме и не намерен покидать его. У Джанет есть одна возможность вернуться к своей старой жизни – это избавиться от нового жильца.

Главную роль в фильме исполнила Франческа Иствуд – дочь культового актера и режиссера Клинта Иствуда. До этого ее можно было видеть в сериалах "Фарго" и "Твин Пикс", а также в фильмах "Магистр изящных искусств", MDMA и "Время".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,5 из 10 баллов.

Бунтари на выходных

Wochenendrebellen (Германия, 2023, комедия/семейный)

В центре сюжета фильма – мальчик, который заключает сделку с отцом, что он не покинет школу, если у него появится любимая футбольная команда. Но есть условие – выбирать он будет на стадионе во время матчей. И теперь каждые выходные эта парочка отправляется в новое путешествие, потому что должна успеть посмотреть все 56 команд.

Снял фильм немецкий режиссер Марк Ротемунд, наиболее известной работой которого является комедийная драма "Это проклятое сердце" 2017 года с австрийско-немецкой кинозвездой Элиасом М'Бареком в главной роли.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,2 из 10 баллов.

Шепот смерти

Death Whisperer (Таиланд, 2023, ужасы)

События фильма происходят в 1972 году. В отдаленной деревне внезапно и без видимых причин умирает девушка. Вскоре три дочери фермера, возвращаясь из школы, встречают женщину в черном, похожую на призрака, а позже одна из дочерей начинает вести себя ужасно странно.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 62% одобрения от зрителей.

Я и Феликс

Я і Фелікс (Украина, 2022, драма)

Драма "Я и Феликс", снятая по мотивам полубиографического романа "Кто ты такой?" украинского писателя и военнослужащего Артема Чеха (и мужа режиссера фильма Ирины Цилык), рассказывает историю о взрослении мальчика Тимофея в 90-х. В центре сюжета – его отношения с родителями, друзьями, первой любовью и с бывшим контрразведчиком Феликсом, прошедшим войну в Афганистане. Кроме основной темы, в фильме большое внимание уделено проблеме приспособления ветеранов к мирной жизни и их восприятия обществом.

"Я и Феликс" является полнометражным игровым дебютом украинского режиссера и писательницы Ирины Цилык, известной по документальному фильму "Земля голубая, будто апельсин", который в 2020 году получил премию за лучшую режиссуру на фестивале "Сандэнс", а также еще ряд престижных наград и номинаций.

Тимофея сыграли Андрей Чередник (сын Цилык и Чеха) и Владислав Балюк. Роль Феликса исполнил украинский писатель и поэт Юрий Издрик. В фильме также сыграли Владимир Гладкий ("Участковый с ДВРЗ"), Андрей Исаенко ("Щедрик", "Киборги", "Захар Беркут"), Анастасия Карпенко ("Как там Катя?", "Доктор Ковальчук") и другие.

Премьера фильма состоялась еще осенью 2022 года, однако в украинский прокат он попал только в апреле 2024 года. Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,8 из 10 баллов.

Для широкой аудитории фильм станет доступен на Netflix 13 июня 2024 года.

Детальный обзор фильма читайте в нашем отдельном обзоре.

***

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, и самые интересные сериалы июня 2024 года – на этой неделе на Apple TV+ стартует юридическая драма "Презумпция невиновности" с Джейком Джилленхолом, Netflix выпустит вторую часть третьего сезона костюмированной романтической комедии "Бриджертоны", а MGM+ запустит новый криминальный триллер "Отель "Кокаин". Кроме того, на Prime Video выйдут первые три эпизода четвертого сезона антисупергеройской черной комедии "Пацаны", а на HBO состоится премьера второго сезона фэнтези "Дом Дракона".

Марина Григоренко