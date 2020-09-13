Песня была написана в 70-х годах.

Легендарная песня "Червона рута" была написана в 70-х годах.

13 сентября 1970 года Черновицкая телестудия впервые ее транслировала перед публикой, передает Обозреватель.

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Автором песни является Владимир Ивасюк. Именно "Червона рута" стала бесспорным хитом автора. Интересно, что эту песню он написал во время обучения в медуниверситете.

Первое публичное исполнение песни состоялось на сцене Черновицкой филармонии в октябре 1970 года. Исполнили ее Василий Зинкевич и Назарий Яремчук.

Практически через год сняли фильм "Червона рута", в котором украинская певица София Ротару сыграла главную роль. В 1971 году эта песня попала в топ-20 победителей на конкурсе "Песня года".

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Автор: УНИАН