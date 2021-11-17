Компания Sony Pictures показала второй трейлер фильма Marvel "Человек-паук: Нет пути домой".
Ролик появился на YouTube-канале компании 17 ноября.
"Человек-паук: Нет пути домой": новый трейлер
Из первого трейлера было понятно, что в новом фильме франшизы главный герой Питер Паркер пострадает из-за того, что его личность раскрыта, и обратится за помощью к магу Доктору Стрэнджу.
Тот с помощью заклинания пытается сделать так, чтобы все забыли, кто скрывается под маской Человека-паука. Но все идет не по плану: в Нью-Йорк попадают персонажи и злодеи из других вселенных.
"Теперь Питеру предстоит величайшее испытание. И оно навсегда изменит не только его собственное будущее, но и будущее всей мультивселенной", – отмечается в описании к трейлеру.
Трейлер рассекретил, что из прошлых злодеев франшизы на экране появятся Зеленый Гоблин, Доктор Осьминог, Электро, Человек-песок и Ящер.
"Человек-паук: Нет пути домой": что известно о фильме
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Режиссером картины выступил Джон Уоттс.
Главные роли в фильме исполнили Том Холланд, Зендея, Бенедикт Камбербэтч, Джейкоб Баталон, Джон Фавро и Мариса Томей.
Премьера запланирована на 15 декабря 2021 года.
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