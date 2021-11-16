Премьера фильма состоится 24 декабря 2021 года на Netflix.

Стриминговая платформа Netflix опубликовала очередной трейлер к кинокомедии "Не смотри вверх". Несмотря на то, что фильм еще не вышел, киноманы уверены, что это будет настоящий шедевр. А все потому что главные роли в нем сыграют оскароносные актеры Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс.

Кроме того, к актерскому составу также присоединились Мерил Стрип, Джонни Хилл, Ариана Гранде, Тимоти Шаламе, Кейт Бланшетт, Мэттью Перри и другие.

Отметим, съемки фильма несколько раз переносили. Изначально они должны были начаться в апреле 2020 года, но были отложены из-за пандемии коронавируса.

Читайте такжеЛеонардо Ди Каприо: фильмы, биография и новости о следующей ролиПозже во время съёмок одной из сцен, контролируемый взрыв вышел из-под контроля и осколки стекла попали в глаз Дженнифер Лоуренс. В результате актрису увезли в больницу, но травма оказалась не серьёзной.

Известно, что съемки завершились 18 февраля 2021 года.

Сюжет. Два астронома в исполнении Дженнифер Лоуренс и Леонардо Ди Каприо обнаруживают, что метеорит, летящий в сторону Земли, уничтожит её через шесть месяцев. Из-за этого открытия им нужно отправиться в тур, целью которого являются встречи с представителями СМИ, для того, чтобы предупредить человечество о грозящей ему опасности.

Напомним, телеканал 1+1 покажет адаптацию одного из самых рейтинговых шоу о выживании.

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Автор: Диана Могилевич