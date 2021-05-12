Названы победители британской премии / фото pixabay.com
В Великобритании состоялось вручение премии BRIT Awards-2021.
Список победителей Brit Awards-2021:
"Лучший британский исполнитель" - J Hus
"Лучшая британская исполнительница" — Дуа Липа
"Лучшая британская группа" — Little Mix
"Прорыв года" — Arlo Parks
"Песня года" — Гарри Стайлз "Watermelon sugar"
"Лучший музыкальный альбом" — Дуа Липа "Future Nostalgia"
"Лучший иностранный исполнитель" — The Weeknd
"Лучшая иностранная исполнительница" — Билли Айлиш
"Лучшая иностранная группа" — Haim
"Восходящая звезда" — Griff
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