В Великобритании состоялось вручение премии BRIT Awards-2021.

Список победителей Brit Awards-2021:

"Лучший британский исполнитель" - J Hus

"Лучшая британская исполнительница" — Дуа Липа

"Лучшая британская группа" — Little Mix

"Прорыв года" — Arlo Parks

"Песня года" — Гарри Стайлз "Watermelon sugar"

"Лучший музыкальный альбом" — Дуа Липа "Future Nostalgia"

"Лучший иностранный исполнитель" — The Weeknd

"Лучшая иностранная исполнительница" — Билли Айлиш

"Лучшая иностранная группа" — Haim

"Восходящая звезда" — Griff

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Автор: Диана Могилевич