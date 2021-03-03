Актер поделился впечатлениями о баночной терапии.

Известный американский киноактер Дуэйн "Скала" Джонсон шокировал поклонников пятнами на своем теле.

Снимок артист разместил на своей странице в Instagram.

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На фото Дуэйн Джонсон позирует с оголенным торсом, а на его спине виднеются яркие пятна от баночной терапии.

"Выглядит более грубо, чем кажется, но в целом терапия мне понравилась", - рассказал Джонсон.

"Выглядит, как гора пепперони", ""Скала" против Кракена. Не за горами новый фильм?" - пошутили поклонники.

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Автор: Екатерина Лиманская