Актер поставил себе банки / фото therock, Instagram
Известный американский киноактер Дуэйн "Скала" Джонсон шокировал поклонников пятнами на своем теле.
Снимок артист разместил на своей странице в Instagram.
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На фото Дуэйн Джонсон позирует с оголенным торсом, а на его спине виднеются яркие пятна от баночной терапии.
"Выглядит более грубо, чем кажется, но в целом терапия мне понравилась", - рассказал Джонсон.
"Выглядит, как гора пепперони", ""Скала" против Кракена. Не за горами новый фильм?" - пошутили поклонники.
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