Стороны выразили удовлетворение достигнутой договоренностью, детали которой не раскрываются, и заявили о намерении сотрудничать в будущем.

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон и кинокомпания Disney урегулировали спор после нарушения условий выплаты гонорара за фильм "Черная вдова".

Напомним, 30 июля стало известно, что актриса подала иск в суд на компанию за одновременную премьеру фильма в кинотеатрах и стриминговом сервисе. Йоханссон утверждала, что контракт предусматривал премьеру только в кинотеатрах. Disney называл претензии Йоханссон необоснованными, поскольку она получила свой дополнительный заработок (сверх уже выплаченных $20 млн) от показа фильма на стриминговом сервисе.

Читайте такжеDisney вернет кинотеатрам эксклюзивное право на прокат фильмовО достигнутых договоренностях сторон узнал The Hollywood Reporter. При этом детали договоренности не разглашаются.

"Я рада разрешить наши разногласия с Disney", - заявила Йоханссон.

Она отметила, что очень гордится работой с Disney. "Я с нетерпением жду продолжения нашего сотрудничества в ближайшие годы", - отметила актриса.

Председатель Disney Studios Алан Бергман также выразил удовлетворение тем, что стороны смогли достигнуть обоюдного соглашения относительно "Черной вдовы".

"Мы ценим ее вклад в кинематографическую вселенную Marvel и надеемся на совместную работу над рядом предстоящих проектов, включая "Башню террора"", - сказал Бергман.

Премьера фильма "Черная вдова" состоялась 9 июля. Картина собрала $156 млн в США и $160 млн в других странах.

Автор: Ирина Погорелая