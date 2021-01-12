Премьера третьего сезона шоу состоится лишь в 2022 году.

Стриминговый сервис Netflix официально огласил актеров, которые сыграют участников "Академии Спэрроу" в третьем сезоне "Академии Амбрелла".

Читайте такжеNetflix показал трейлер нового сезона постапокалиптического сериала "Сквозь снег" с Шоном Бином (видео)Список звезд опубликован в Twitter-аккаунте сервиса.

Как известно, в финале второго сезона выяснилось, что в новой реальности Реджинальд Харгривз (Колм Фиор) усыновил других детей и вместо "Академии Амбреллы" основал "Академию Спэрроу" (sparrow с англ. - воробей).

Кто сыграет супергероев "Академии Спэрроу": список актеров

№1 Маркус - Джастин Корнвэлл ("Имя мне Ночь"). Обаятельный, умный, честный и мужественный лидер команды, у которого все под контролем. Он очень дисциплинированный и при необходимости может быть довольно жестким.

("Имя мне Ночь"). Обаятельный, умный, честный и мужественный лидер команды, у которого все под контролем. Он очень дисциплинированный и при необходимости может быть довольно жестким. №2 Бен - Джастин Х. Мин . В другом таймлайне это совершенно другой персонаж, не тот, который хорошо знаком зрителям. Новый Бен Харгривз - сверхбдительный, мощный тактик с обманчивой внешностью. Он решительно настроен однажды завоевать лидерство в команде.

. В другом таймлайне это совершенно другой персонаж, не тот, который хорошо знаком зрителям. Новый Бен Харгривз - сверхбдительный, мощный тактик с обманчивой внешностью. Он решительно настроен однажды завоевать лидерство в команде. №3 Фей - Бритни Олдфорд ("Главный герой"). Мизантроп, втайне мечтающая завести друзей. У нее свой взгляд на мир и людей. Ее отличительные черты - ум и рассудительность.

("Главный герой"). Мизантроп, втайне мечтающая завести друзей. У нее свой взгляд на мир и людей. Ее отличительные черты - ум и рассудительность. №4 Альфонсо - Джейк Эпштейн ("Последний кандидат"). Вооружен едким чувством юмора и острым языком. Больше словесных издевательств над другими он любит только две вещи - вкусно поесть и выпить. За годы борьбы с преступностью на его теле осталось множество напоминаний от врагов в виде шрамов.

("Последний кандидат"). Вооружен едким чувством юмора и острым языком. Больше словесных издевательств над другими он любит только две вещи - вкусно поесть и выпить. За годы борьбы с преступностью на его теле осталось множество напоминаний от врагов в виде шрамов. №5 Слоун - Дженезиз Родригез ("На грани"). Романтичная и мечтательная особа, которая надеется однажды испытать жизнь за рамками своего воспитания. Обязательства перед семьей надолго привязывают девушку к команде, но однажды она воплотит свой тайный план в реальность.

("На грани"). Романтичная и мечтательная особа, которая надеется однажды испытать жизнь за рамками своего воспитания. Обязательства перед семьей надолго привязывают девушку к команде, но однажды она воплотит свой тайный план в реальность. №6 Джейми - Кэззи Дэвид ("Ханна Монтана"). Молчаливая одиночка в очках. Она говорит только по делу и проводит большую часть времени со своим единственным другом Альфонсо.

("Ханна Монтана"). Молчаливая одиночка в очках. Она говорит только по делу и проводит большую часть времени со своим единственным другом Альфонсо. №7 CG-куб Кристофер - телекинетический куб неизвестного происхождения. Он легко может превратить комнату в морозильную камеру и вызвать парализующий страх.

Сериал "Академия Амбрелла": подробности

Американский супергеройский сериал, который является адаптацией одноимённой серии комиксов издательства Dark Horse Comics.

В финале второго сезона знакомые персонажи вернулись из прошлого в настоящее, однако оказались в совершенно другой временной шкале, встретив альтернативные версии самих себя.

Весь основной актерский состав предыдущих сезонов вернется и в новом.

Съемочный процесс очередной главы супергероической драмы от шоураннера и продюсера Стива Блэкмана стартует уже в следующем месяце.

Премьера состоится на Netflix лишь в 2022 году.

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Автор: УНИАН