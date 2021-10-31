Артем получил четыре "да" и уже стал любимцем зрителей.

12-летний мальчик из Житомирщины исполнил крайне тяжелую песню не только для детей, но и для взрослых. Артем из поселка Попельня вышел на сцену шоу "Україна має талант" и спел арию Дивы из фильма "Пятый элемент". Судьи проекта были поражены, а украинский артист Сергей Притула едва сдерживал слезы восторга.

Артему всего 12 лет, однако он, будто опытный оперный певец, удачно берет высокие ноты и может выполнять тяжелые партии. Мальчик из обычного украинского поселка не побоялся выступить с песней Дивы, которую мало кто осмелится петь.

Мальчик научился петь благодаря своей бабушке, которая работала директором музыкальной школы. Женщина начала заниматься с внуком, когда ему было всего два годика. С шести лет Артем ходит в музыкальную школу, однако там не было класса вокала. Бабушка мальчика открыла такой класс, благодаря чему возможность петь получил не только Артем, а еще и 30 других вокалистов.

Когда Артем вышел на сцену, судьи не ожидали, что он окажется настолько талантливым. С первых нот мальчик удивил всех. Лилия Подкопаева и Ксения Мишина едва сдерживали восторг, у них были мурашки от пения ребенка.

После того как мальчик закончил свое выступление, судьи пригласили на сцену его бабушку. Артем едва не довел до слез Притула, все судьи сказали ребенку "да".

Напомним, 30 октября, на сцену проекта "Україна має талант" также вышел незрячий музыкант Виталий Дураков, покоривший судей своей невероятной силой воли.

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Автор: Полина Кузенко