Сегодня в Украине стартует онлайн-фестиваль европейского кино 2020 (фото, видео)

В программе представлены 8 кинохитов – триумфаторов мировых фестивалей. Все они демонстрируют разнообразие Европы и ее граждан.

C 21 по 27 апреля при поддержке Представительства Европейского Союза в Украине пройдет первый онлайн-фестиваль европейского кино 2020.

Европейский Союз выделяет Украине 190 млн евро на борьбу с распространением коронавируса и призывает всех соблюдать правила карантина. Провести это время с удовольствием и пользой организаторы предлагают с лучшими образцами европейского кино – посмотреть все фильмы можно бесплатно и без регистрации на сайте фестиваля. Событие организовано компанией Arthouse Traffic совместно с европейскими культурными институтами.

В программе представлены 8 кинохитов – триумфаторов мировых фестивалей. Все они демонстрируют разнообразие Европы и ее граждан.

Читайте такжеWarner Bros. изменила даты выходов фильмов "Бэтмен", "Шазам 2!" и"Флэш"Испанская комедия «Чемпионы» Хавьера Фессера получила на родине 11 номинаций на национальную премию «Гойя». Главный герой ленты – приговоренный к общественным работам тренер по баскетболу, который получает задание сделать чемпионов из команды людей с ментальными нарушениями. Фильм также доступен для просмотра людям с нарушением зрения, для этого необходимо выбрать соответствующую дорожку в плеере на сайте.

Польская мелодрама «Холодная война» Павла Павликовского – лучший фильм 2018 года по версии Европейской киноакадемии, трехкратный номинант премии «Оскар». В основе сюжета – страстная история любви между двумя людьми разного происхождения и характера, которые абсолютно несовместимы, и все же тянутся друг к другу. События ленты разворачиваются на фоне холодной войны 1950-х годов в Польше, Берлине, Югославии и Париже. Мировая премьера «Холодной войны» состоялась на Каннском кинофестивале, где фильм был отмечен премией за лучшую режиссуру.

Драма «В моей комнате» – новая работа от лауреата Серебряного медведя Берлинале Ульриха Келера. Главный герой ленты – фрилансер, у которого мало денег, но много свободного времени. Однажды он просыпается и понимает, что человечество исчезло с лица земли. Премьера фильма прошла в рамках программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.

Научно-фантастическая драма «Малыш Джо» – фильм режиссера Джессики Хауснер, снята в лучших традициях сериала «Черное зеркало». Она рассказывает о корпорации, которая занимается выведением новых видов растений. Главные роли исполнили Бен Уишоу и Эмили Бичем, которая была отмечена премией Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль.

Ретро-мелодрама «Франц» Франсуа Озона – римейк «Недопетой колыбельной» Эрнста Любича, антивоенного фильма начала 1930-х. События ленты двукратного номинанта Канн происходят после окончания Первой мировой. Немка ежедневно приходит на могилу своего жениха, погибшего на войне. Однажды она видит француза, который тоже принес цветы на могилу ее возлюбленного.

Историческая драма «Анджело», события которой разворачиваются в Вене начала XVIII века, рассказывает о судьбе африканского мальчика-раба. Он попадает под опеку графини: она решает крестить его и дать образование. Одну из главных ролей в фильме исполнила звезда итальянского кино Альба Рорвахер ( «Счастливый Лазарь», «Идеальные незнакомцы»).

Читайте такжеПоявился трейлер сериала "Голливуд"Трагикомическое роуд-муви «Король бельгийцев» отправляет в путешествие короля Бельгии. Ему придется возвращаться из Турции домой по суше через все балканские границы. Лента отмечена Гран-при Одесского международного кинофестиваля и претендовала на звание лучшей комедии по версии Европейской киноакадемии.

Есть в программе современная классика – трагикомедия «Великая красота» Паоло Соррентино, лента-лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» за лучший международный фильм. Фильм является признанием в любви к Риму; его главный герой, апатичный и разочарованный 65-летний писатель и журналист, наблюдает за светской жизнью в роскошной атмосфере римского лета

Фильмы фестиваля сопровождаются видеокомментариями кинокритиков Александра Гусева и Анны Дацюк. Также для всех желающих Викторина «Евроквиз» и фестиваль совместно проведут тематический раунд, посвященный фильмам программы – после просмотра можно проверить свои знания, ответить на вопросы от кинокритиков и побороться за подарки от Представительства ЕС в Украине

Онлайн-фестиваль европейского кино пройдет с 21 по 27 апреля на сайте https://eurofest.org.ua/

Приглашаем всех любителей качественного европейского кино присоединяться к бесплатным просмотрам, получать удовольствие, делиться впечатлениями и выигрывать призы от Представительства ЕС для лучших знатоков европейского кино и фильмов-участников онлайн-фестиваля 2020.