В сети появился трейлер драмы "Лицо со шрамом" с Томом Харди в роли Аль Капоне (видео)

Фильм должен был стартовать в кино, но из-за ситуации с коронавирусом он сразу появится в онлайн-кинотеатрах. Посмотреть «Лицо со шрамом» можно будет уже с 12 мая.

На YouTube появился первый трейлер фильма «Лицо со шрамом», который в оригинале сначала был назван Fonzo, а после переименован в Capone. Главный герой картины — Аль Капоне, роль которого исполнил Том Харди.

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По сюжету ленты один из самых известных гангстеров в истории Америки вернулся из тюрьмы. Потеряв былое влияние, он проводит свои дни в особняке во Флориде, вспоминая о прошлом. Однако возможно, что это беззаботная и тихая жизнь является лишь прикрытием, ведь до заключения Аль Капоне успел припрятать огромную сумму денег, которую никто так и не нашёл.

Режиссёр фильма — Джоша Транка. Вместе с Харди в картине сыграли: Линда Карделлини, Мэтт Диллон, Кайл МакЛоклен, Ноэль Фишер, Кайл МакЛоклен и Джек Лауден.

Фильм должен был стартовать в кино, но из-за ситуации с коронавирусом он сразу появится в онлайн-кинотеатрах. Посмотреть «Лицо со шрамом» можно будет уже с 12 мая.