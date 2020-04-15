Lionsgate покажет на YouTube самые популярные проекты
15:19, 15 апреля 2020Кино и музыка
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Первым покажут "Голодные игры", потом "Грязные танцы", музыкальный "Ла-ла-лэнд" и "Джон Уик".
Актер Киану Ривз \ REUTERS
Фильмы киностудии Lionsgate, которые уже получили признание зрителей, можно будет бесплатно увидеть на YouTube-канале компании.
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Картины будут доступны каждую пятницу начиная с 17 апреля, передает Variety.
Первым покажут "Голодные игры", потом "Грязные танцы", музыкальный "Ла-ла-лэнд" и "Джон Уик". Вести стримы будет актриса Джейми Ли Кертис, которая поделится своими воспоминаниями о съемочном процессе.К ней присоединятся другие актеры и звезды.
Отмечается, что Lionsgate сделает взнос в фонд Will Rogers Motion Picture Pioneers, который помогает работникам киноиндустрии, пострадавшим от коронавируса. Пожертвования также просят делать и зрителей.
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