цей матеріал доступний українською

Lionsgate покажет на YouTube самые популярные проекты

15:19, 15 апреля 2020
Кино и музыка
91 0
Актер Киану Ривз \ REUTERS

Читайте такжеВин Дизель анонсировал продолжение фильма "Последний охотник на ведьм"

Картины будут доступны каждую пятницу начиная с 17 апреля, передает Variety.

Первым покажут "Голодные игры", потом "Грязные танцы", музыкальный "Ла-ла-лэнд" и "Джон Уик". Вести стримы будет актриса Джейми Ли Кертис, которая поделится своими воспоминаниями о съемочном процессе.К ней присоединятся другие актеры и звезды.

Отмечается, что Lionsgate сделает взнос в фонд Will Rogers Motion Picture Pioneers, который помогает работникам киноиндустрии, пострадавшим от коронавируса. Пожертвования также просят делать и зрителей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фильмы