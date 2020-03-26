Британский музыкант посвятил клип Киеву (видео)

Tom Misch записал композицию, которую посвятил украинской столице.

Британский певец и диджей Tom Misch выпустил видео на композицию Кyiv, которое снимали в Киеве.

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Об этом сообщает The Village.

Видео сняли после съемок клипа на трек Lift Off. Музыканты называют видео «импровизированной пьесой».

«После съемок еще осталась пленка и мы решили просто поснимать и посмотреть, что получится ... Так вышла Кyiv, полностью импровизированная пьеса», – говорится в описании к видео.

Ролик записали совместно с джазменом Yussef Dayes. Планируется, что песня войдет в совместный альбом артистов What Kinda Music, выход которого запланирован на 24 апреля.