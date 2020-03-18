Группа Go_A представит Украину на Евровидении в 2021 году (видео)

В следующем году дополнительный национальный отбор на Евровидение-2021 проводить не будут.

Группа Go_A, которая должена была представлять Украину на конкурсе в Нидерландах с 12 по 16 мая, сделала официальное по этому поводу отмены проведения Евровидения-2020.

"Видимо, вы уже видели, что в этом году Евровидение отменено по понятным причинам. Но мы рады вам сообщить, что все же будем представлять Украину в следующем году на Евровидении 2021", - говорится на странице группы в Facebook.

По словам участников коллектива, телеканалы UA: ПЕРШИЙ и СТБ в следующем году дополнительный национальный отбор не будут проводить.

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"Мы очень благодарны каждому из вас за поддержку и безумные эмоции, что вы нам подарили. За веру в себя и победный дух. За то, что перевернули наш мир и стали уже такой близкой музыкальной семьей! Берегите себя и родных, следите за здоровьем! А когда ситуация стабилизируется - обязательно встретимся на концертах и фестивальных площадках. Любим вас! Ваши Go_A", - написали музыканты.

Эту информацию также подтвердила HR Director Суспильного Виктория Сидоренко.

"Мы предложили победителям нынешнего нацотбора группе Go_A представлять Украину на следующем Евровидении 2021 года. Это победители, которых выбрала страна, и такое решение в этой ситуации будет наиболее справедливым. Надеюсь, фанаты нацотбора поддержат это предложение", - написала она у своем Facebook.

Напомним, Евровидение-2020 перенесли на следующий год из-за коронавируса.