"Можно грузить на Pornhub?": MARUV выпустила очень пошлый клип (видео 18+)
13:08, 13 марта 2020Кино и музыка
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Кроме MARUV в видео снялось еще несколько девушек, демонстрирующих движения, которые имитируют половой акт.
Instagram MARUV
Украинская певица MARUV под своим альтер-эго Shlakoblochina презентовала клип на новую песню под названием "Новая сила киски".
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Видео опубликовано на ее YouTube-канале.
Кроме MARUV в видео снялось еще несколько девушек, демонстрирующих движения, которые имитируют половой акт. При чем одна из них имеет весьма пышные формы. В клипе девушки танцуют в одном розовом белье и чулках, льют на себя молоко и принимают провокационные позы.
Трек записан совместно с музыкантом Fearmuch, он же Kyivstoner.
Большинство пользователей оценило клип певицы, хоть и сочло его весьма откровенным.
"Можно грузить на Pornhub?", - написали под видео комментаторы.
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