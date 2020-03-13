"Можно грузить на Pornhub?": MARUV выпустила очень пошлый клип (видео 18+)

Кроме MARUV в видео снялось еще несколько девушек, демонстрирующих движения, которые имитируют половой акт.

Украинская певица MARUV под своим альтер-эго Shlakoblochina презентовала клип на новую песню под названием "Новая сила киски".

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Видео опубликовано на ее YouTube-канале.

Кроме MARUV в видео снялось еще несколько девушек, демонстрирующих движения, которые имитируют половой акт. При чем одна из них имеет весьма пышные формы. В клипе девушки танцуют в одном розовом белье и чулках, льют на себя молоко и принимают провокационные позы.

Трек записан совместно с музыкантом Fearmuch, он же Kyivstoner.

Большинство пользователей оценило клип певицы, хоть и сочло его весьма откровенным.

"Можно грузить на Pornhub?", - написали под видео комментаторы.