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"Время и Стекло" выпустили новый трогательный клип и намекнули на распад группы (видео)

14:00, 10 марта 2020
Кино и музыка
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Артисты во время некоторых моментов не сдерживают слез / скриншот

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В ролике, режиссерами которого выступили Максим Шелковников и Денис Маноха, показаны архивные записи с концертов, съемок, интервью за время существования коллектива.

В клипе участники группы Алексей Завгородний и Надя Дорофеева сидят на лавке и смотрят на экране архив. Артисты во время некоторых моментов не сдерживают слез.

Клип очень обеспокоил фанатов группы. В частности, в комментариях к ролику встревоженные поклонники предположили, что трогательный клип стал прощальным.

«Я не понимаю… Что значит время истекло??? Истекло??? Это все?», «Видео называется Время истекло и в конце Леша и Надя расходятся, хм», «Неужели Время и стекло распадаются?!?», «Походу контракту кранты, на 10 лет был», «Ты беременна и группа на стопе?», - пишут в сети.

Кроме того, название песни значится, как "Время истекло". А в конце клипа солисты отпускают руки и расходятся в разные стороны. 

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Теги: #группа#время и стекло#Надя Дорофеева