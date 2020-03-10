"Время и Стекло" выпустили новый трогательный клип и намекнули на распад группы (видео)

В клипе показаны архивные записи с концертов, съемок, интервью за время существования коллектива.

Украинская группа "Время и Стекло", выпустившая минувшим летом новый альбом Vislovo, презентовала клип на композицию "Навсегда/Никогда".

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В ролике, режиссерами которого выступили Максим Шелковников и Денис Маноха, показаны архивные записи с концертов, съемок, интервью за время существования коллектива.

В клипе участники группы Алексей Завгородний и Надя Дорофеева сидят на лавке и смотрят на экране архив. Артисты во время некоторых моментов не сдерживают слез.

Клип очень обеспокоил фанатов группы. В частности, в комментариях к ролику встревоженные поклонники предположили, что трогательный клип стал прощальным.

«Я не понимаю… Что значит время истекло??? Истекло??? Это все?», «Видео называется Время истекло и в конце Леша и Надя расходятся, хм», «Неужели Время и стекло распадаются?!?», «Походу контракту кранты, на 10 лет был», «Ты беременна и группа на стопе?», - пишут в сети.

Кроме того, название песни значится, как "Время истекло". А в конце клипа солисты отпускают руки и расходятся в разные стороны.