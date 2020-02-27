Появился дублированный трейлер фильма "Побег из Преттории" с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли (фото, видео)
11:02, 27 февраля 2020Кино и музыка
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Премьера фильма состоится на 26 марта 2020 года.
Помимо Рэдклиффа и Уэббера в ленте снялись Иэн Харт, Нэйтан Пейдж, Стивен Хантер / фото: киномания
В сети появился дублированный трейлер фильма "Побег из Претории" режиссера Френсиса Аннана.
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Действие ленты, основанной на реальных событиях, разворачивается в конце 1970-х годов. В центре сюжета оказывается Тим Дженкин (Дэниэл Рэдклифф), которого вместе с другим активистом (Даниэль Уэббер) арестовывают за участие в политических кампаниях. Однако герои не намерены задерживаться в тюрьме и готовят рискованный план побега.
Помимо Рэдклиффа и Уэббера в ленте снялись Иэн Харт, Нэйтан Пейдж, Стивен Хантер и Марк Леонард Винтер.
Премьера картины в Украине намечена на 26 марта 2020 года.
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