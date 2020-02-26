В Киеве состоялась премьера фильма "Черкассы" о мужестве украинских моряков (фото, видео)

В кинотеатрах фильм начнут показывать с 27 февраля.

В столице в кинотеатре "Киевская Русь" во вторник прошла премьера фильма "Черкассы", в котором отображено сопротивление экипажа одноименного тральщика ВМС Украины во время аннексии Крыма Россией.

Об этом пишут "Крым.Реалии".

По словам режиссера фильма Тимура Ященко, его картина является "собирательным образом" ВМС Украины. Как указано в титрах, на создание фильма "вдохновили реальные события".

На премьеру картины приехал командир тральщика "Черкассы" Юрий Федаш, который назвал себя "главным критиком этого фильма". Члены съемочной группы вместе с хором ВМС Украины спели песню "Черная гора".

В широкий прокат фильм выйдет 27 февраля.

Трейлер фильма "Черкассы"

Справка УНИАН. Экипаж "Черкасс" во время аннексии Крыма три недели оказывал сопротивление российским военным и был единственным из 13 украинских кораблей, который не спустил украинского флага. В конце марта корабль штурмом взяли два российские вертолеты Ми-35 и три скоростных катера.