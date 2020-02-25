Сенцов о своем новом фильме на Берлинале: билеты раскупают заранее, зрители реагируют положительно (фото)
Украинский драматург и режиссер Олег Сенцов рассказал, что его новый фильм “Номера” пользуется успехом на кинофестивале “Берлинале”.
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Об этом он сообщил в своем Facebook. Сейчас режиссер находится в Берлине.
“Когда уличный скрипач тебя узнает и спрашивает: «Вы Сенцов? Как Ваш фильм?» - это удивляет сильнее всего. С фильмом, кстати, все в порядке: все билеты раскупают заранее, зрители и пресса реагируют очень положительно, уже вышел ряд хороших отзывов в сильных изданиях. Хорошо, что обсуждают художественное воплощение идеи, а не только мое имя. В офис, который занимается мировыми продажами «Номеров», стоит очередь из предложений от других фестивалей и локальных прокатчиков”, - отметил Сенцов.
Кинематографист сообщил, что Украина на Берлинале представлена лишь двумя фильмами в программах. Впрочем, главное, по его мнению, в том, что Украина присутствует на Берлинале и в европейском кино, имеет достойный стенд и опыт совместного производства.
“За почти шесть лет, на которые я выпал из этой отрасли, прогресс ощутимый. Многие из иностранцев спрашивали: "почему здесь нет вашего главы кинофонда?» Но на этот вопрос у меня нет ответа”, - подытожил он.
Напомним, 19 февраля В Берлине состоялась премьера фильма «Номера» по одноименной пьесе Сенцова. Над лентой, дистанционно, работал сам Сенцов (в то время его удерживали в российской колонии) и его коллега Ахтем Сеитаблаев.
Фильм включен в специальную программу 70-го Берлинского кинофестиваля.
Картина является копродукцией Украины (435 FILMS) и Польши (Apple Film Production при поддержке Министерства культуры и Польского института кино.