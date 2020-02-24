Джулия Робертс и Шон Пенн снимутся в сериале "Газовый свет" об Уотергейтском скандале

О дате выхода сериала информации пока нет.

Джулия Робертс, Шон Пенн, Арми Хаммер и Джоэл Эдгертон вошли в актерский состав нового проекта Сэма Эсмэйла ("Мистер Робот") - сериала под названием "Газовый свет" (Gaslit) об Уотергейтском скандале.

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Основой сериала станет подкаст Slow Burn. В центре сюжета окажутся истории помощников президента Ричарда Никсона, его противников, ФБР, информаторов и других, сообщает Variety.

Уотергейтский скандал произошел в июне 1972 года и закончился отставкой Ричарда Никсона в 1974 году. В разгар президентской компании команда Никсона установила подслушивающие устройства в штабе Демократической партии.

Робертс и Пенн сыграют Марту и Джона Митчеллов. Генеральный прокурор США Митчелл был преданным соратником Никсона, тогда как его жена, светская львица из Арканзаса, одной из первых обратила внимание на вмешательство Никсона в предвыборную гонку.

Хаммер воплотит Джона Дина, молодого советника в Белом доме, вынужденного выбирать между своими амбициями и защитой президента, Эдгертону достанется персонаж Гордона Лидди, возглавлявший бригаду тех самых "водопроводчиков", проникших ночью в штаб демократов.

О дате выхода сериала пока не сообщается.