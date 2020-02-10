Представлен тизер сериала "Выжить" с Софи Тернер

Сериал будет транслироваться на новом потоковом сервисе Quibi.

Платформа Quibi презентовала первый тизер сериала "Выжить" (Survive), главные роли в котором сыграли звезда "Игры престолов" Софи Тернер и Кори Хоукинс ("Ходячие мертвецы").

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Основой сериала стал одноименный роман Алекс Морель. Режиссером выступит Марк Пеллингтон ("Человек-мотылек"), а сценаристами – Ричард Эбейт и Джереми Ангар, передает 112.ua.

В центре сюжета окажутся Джейн и Пол, которые выживают после крушения самолета в горах. Им предстоит выбраться из заснеженной местности и выжить, попутно справляясь с личными проблемами.

Сериал будет транслироваться на новом потоковом сервисе Quibi, запуск которого запланирован на апрель 2020 года.