цей матеріал доступний українською

Представлен тизер сериала "Выжить" с Софи Тернер

11:18, 10 февраля 2020
Кино и музыка
119 0
В центре сюжета окажутся Джейн и Пол, которые выживают после крушения самолета \ скриншот с видео

Платформа Quibi презентовала первый тизер сериала "Выжить" (Survive), главные роли в котором сыграли звезда "Игры престолов" Софи Тернер и Кори Хоукинс ("Ходячие мертвецы").

Читайте такжеПредставлен тизер нового сезона сериала "Видоизмененный углерод"

Основой сериала стал одноименный роман Алекс Морель. Режиссером выступит Марк Пеллингтон ("Человек-мотылек"), а сценаристами – Ричард Эбейт и Джереми Ангар, передает 112.ua.

В центре сюжета окажутся Джейн и Пол, которые выживают после крушения самолета в горах. Им предстоит выбраться из заснеженной местности и выжить, попутно справляясь с личными проблемами.

Сериал будет транслироваться на новом потоковом сервисе Quibi, запуск которого запланирован на апрель 2020 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фильм#актриса