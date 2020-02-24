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Netflix представил новых актеров второго сезона "Ведьмака"

11:24, 24 февраля 2020
Кино и музыка
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Новичков пока семь \ twitter.com/witchernetflix

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Список опубликован в Twitter сервиса. Новичков пока семь, из них Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда в "Игре престолов". Слухи, ходившие ранее, подтвердились - он сыграет полумедведя-полульва Нивеллена. По сюжету книги Геральт встречает его во время своих странствий, передает 112.ua.

Также официально подтверждены актеры на роль ведьмаков, объявленные ранее - Пол Бульон (Ламберт) и Ясен Атор (Койон). Еще одного ведьмака - Эскеля - сыграет Туэ Эрстед Расмуссен.

Кроме того, в актерском составе второго сезона появятся Агнес Бьорн (Вереена), Аиша Фабьенн Росс (Лидия ван Бредевоорт) и Месия Симсон (Францеска Финдабаир).

О том, кто сыграет Весемира, до сих пор не известно.

Съемки нового сезона стартовали 12 февраля, а премьера запланирована на 2021 год. Создательница сериала, сценаристка Лорен Хиссрич, планирует снять всего семь сезонов.

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Теги: #сериал