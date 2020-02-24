Netflix представил новых актеров второго сезона "Ведьмака"

Создательница сериала, сценаристка Лорен Хиссрич, планирует снять всего семь сезонов.

Сервис Netflix анонсировал новых актеров второго сезона сериала "Ведьмак", который стал самой успешной премьерой на Netflix.

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Список опубликован в Twitter сервиса. Новичков пока семь, из них Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда в "Игре престолов". Слухи, ходившие ранее, подтвердились - он сыграет полумедведя-полульва Нивеллена. По сюжету книги Геральт встречает его во время своих странствий, передает 112.ua.

Также официально подтверждены актеры на роль ведьмаков, объявленные ранее - Пол Бульон (Ламберт) и Ясен Атор (Койон). Еще одного ведьмака - Эскеля - сыграет Туэ Эрстед Расмуссен.

Кроме того, в актерском составе второго сезона появятся Агнес Бьорн (Вереена), Аиша Фабьенн Росс (Лидия ван Бредевоорт) и Месия Симсон (Францеска Финдабаир).

О том, кто сыграет Весемира, до сих пор не известно.

Съемки нового сезона стартовали 12 февраля, а премьера запланирована на 2021 год. Создательница сериала, сценаристка Лорен Хиссрич, планирует снять всего семь сезонов.