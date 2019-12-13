Совместный клип Тины Кароль и солистки The Hardkiss за сутки вышел в лидеры трендов YouTube (видео)

Всего за сутки клип выбился в лидеры трендов YouTube и занял вторую строчку.

Всего день назад вышел клип на дуэтную песню "Вільна" певиц Тины Кароль и Юлии Саниной. А уже сегодня клип выбился в лидеры трендов YouTube и занял вторую строчку.

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Композиция стала официальным саундтреком к фильму "Віддана".

"Эта песня – своеобразный женский манифест, женская мантра о силе нашего сестричества. И было важно выполнить ее именно в дуэте с другой исполнительницей – сильной, талантливой, равной", – рассказывает Тина. Дуэт столь разных певиц, Тины и Юлии, стал аллегорией на Аделю и Стефу и подчеркнул непростые отношения героинь фильма.

Песня уже собрала 612 тысяч просмотров на YouTube.