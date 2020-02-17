Евровидение-2020: кто поборется за победу в финале Нацотбора (видео)
15 февраля во время второго полуфинала Национального отбора на Евровидение-2020 зрители и жюри выбирали финалистов из 8 конкурсантов.
За возможность представить Украину на песенном конкурсе боролись MOONZOO feat. F. M. F. Sure, FO SHO, Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, KHAYAT, David Axelrod, TVORCHI.
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До финала Национального отбора на Евровидение-2020, который состоится 22 февраля, прошли TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod. Кроме этого, по результатам первого полуфинала в следующий этап шоу прошли Jerry Heil, KRUTЬ, Gо_A.
Оценивали музыкальные способности конкурсантов Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов, а также зрители.
Национальный отбор на Евровидение-2020 – это песенный конкурс, который определяет представителя Украины на конкурсе Евровидение, который состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам.
Порядок выступления участников в финале Нацотбора на Евровидение-2020.
KRUTЬ – 99
Jerry Heil – VEGAN
Gо_A – Соловей
David Axelrod – HORIZON
KHAYAT – Call for love
TVORCHI – Bonfire
Как сообщал УНИАН, 65-й юбилейный конкурс песни Евровидение пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая 2020 года. Украина, которая в прошлом году пропустила конкурс, намерена вернуться к участию в 2020 году.