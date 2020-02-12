Нацотбор Евровидения: Круть призналась, за кого "топит" на конкурсе

При этом девушка заявила, что у нее есть на конкурсе свои фавориты.

Участница второго полуфинала Национального отбора Евровидения, певица Марина Круть не считает никого конкурентом на конкурсе.

Об этом она рассказала в интервью УНИАН.

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«Я не считаю конкурентом никого, кроме своего страха. Люди, которые находятся в отборе, мои коллеги. Мы все плывем в одной лодке, в любом случае, победит украинская музыка», – сказала она.

При этом девушка заявила, что у нее есть на конкурсе свои фавориты.

«Второй полуфинал будет сильным, там много крутых вокалистов. Я очень желаю победы и топлю за «TVORCHI». Пожалуй, это единственный коллектив, которому мне было бы не стыдно проиграть. Я их фанатка. Еще нравится FO SHO и KHAYAT. Это классный саунд, который бы мне хотелось услышать в Европе», – отметила девушка.

Как сообщал УНИАН, Марина Круть выйдет на сцену Нацотбора на Евровидение во время второго полуфинала, который состоится уже в эту субботу, 15 февраля. За выход в финал Нацотбора она будет соревноваться с 7 участниками.