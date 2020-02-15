TVORCHI удалось "запечатать" второй полуфинал Нацотбора

Членам жюри выступление музыкантов понравилось, хоть признали, что TVORCHI нужно дополнительная подготовка.

Тернопольская группа TVORCHI закончила второй полуфинал Национального отбора на Евровидение 2020, который пройдет в мае в Нидерландах.

Свой первый клип группа записала за 100 долларов и получила тысячи просмотров и одобрительных отзывов.

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«Мы сняли дебютный трек Believe и сняли на него клип за 100 долларов в заброшенном здании еще во времена СССР. И буквально за день 100 тысяч просмотров. А все такие: Это в Украине сделано? Да, это мы», – рассказали они.

Судьям и зрителям музыканты презентовали песню «Bonfire» - о проблемах климатических изменений.

«Мы идем с песней Bonfire о состоянии природы. Ну, там всех с*ски-п*ски треки, а здесь серьезная тема», – добавил один из участников группы в закулисном интервью.

Членам жюри выступление музыкантов понравилось, хоть признали, что TVORCHI нужно дополнительная подготовка.

«Очень крутой саунд, очень крутая песня. Но надо доработать, вокальная стабильность...», – подчеркнула Тина Кароль.

«Я тоже считаю, что это один из самых удачных треков: современных и модных. Не думаешь, когда это закончится. Самое страшное, когда хочешь, чтобы это закончилось», – отметил Андрей Данилко.