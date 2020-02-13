На украинскую сцену вернулась "Песня года" (видео)

Премию основали в 2004 году, но 6 лет назад - в год Революции Достоинства - она прекратила свое существование.

"Украинскую песню года" снова будут отмечать. Премию основали в 2004 году, но 6 лет назад - в год Революции Достоинства - она прекратила свое существование. И вот вчера вечером на красную дорожку вышли легенды украинской эстрады, поп-звезды и молодые исполнители.

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Об этом говорится в сюжете "ТСН".

На сцене выступили почти два десятка артистов. От совсем юных - KHAYAT и Melovin - до легендарной Нины Матвиенко. Заметим, что возврат премии инициировали Михаил Поплавский и Олег Винник. По их словам, главной идеей было популяризировать украинскую песню и поддержать звезд-новичков.