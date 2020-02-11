Оскар-2020 установил антирекорд по количеству зрителей

В 2020 году трансляция мероприятия в США заинтересовала 23,6 млн человек.

Церемонию вручения Оскара, которая прошла в ночь на 10 февраля, посмотрели рекордно малое количество телезрителей за всю историю кинопремии.

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В 2020 году трансляция мероприятия в США заинтересовала 23,6 млн человек. По сравнению с 2019 годом, число просмотров сократилось на 20%, передает 112.ua.

Ранее антирекорд был установлен в 2018 году, когда премию в США посмотрели 26,5 млн человек. В 2019 году показатель вырос до 29,6 млн. Организаторы заявили, что решение провести церемонию без ведущего позволило добиться скачка зрителей и решили повторить эту формулу в этом году, но это не сработало.

Как сообщил УНИАН, в этом году лента "Паразиты" режиссера Пона Джун-Хо завоевала четыре статуэтки в главных номинациях, в том числе в категории "Лучший фильм".