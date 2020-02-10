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Украинка получила "Оскар" за лучший документальный фильм (видео)

15:37, 10 февраля 2020
Кино и музыка
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Фильм киевлянки получил золотую статуэтку на церемонии в Лос-Анджелесе. Лента Елены Андреечевой и Кэрол Дайсингер за лучший документальный фильм.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Фильм "Обучение катанию на скейтборде в военной зоне" рассказывает о жизни афганских женщин.

Как сообщал УНИАН, "Паразиты" стали лучшим фильмом на "Оскаре".

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Новость в сюжете: Оскар 2020
Теги: #Оскар#вручение Оскаровпогода в Киеве