Украинка получила "Оскар" за лучший документальный фильм (видео)
15:37, 10 февраля 2020Кино и музыка
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Фильм "Обучение катанию на скейтборде в военной зоне" рассказывает о жизни афганских женщин.
Фильм киевлянки получил золотую статуэтку на церемонии в Лос-Анджелесе. Лента Елены Андреечевой и Кэрол Дайсингер за лучший документальный фильм.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Фильм "Обучение катанию на скейтборде в военной зоне" рассказывает о жизни афганских женщин.
Киевлянка получила "Оскар" за лучший документальный фильм
Как сообщал УНИАН, "Паразиты" стали лучшим фильмом на "Оскаре".
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Новость в сюжете: Оскар 2020