Украинка получила "Оскар" за лучший документальный фильм (видео)

Фильм "Обучение катанию на скейтборде в военной зоне" рассказывает о жизни афганских женщин.

Фильм киевлянки получил золотую статуэтку на церемонии в Лос-Анджелесе. Лента Елены Андреечевой и Кэрол Дайсингер за лучший документальный фильм. Об этом говорится в сюжете ТСН. Фильм "Обучение катанию на скейтборде в военной зоне" рассказывает о жизни афганских женщин. Как сообщал УНИАН, "Паразиты" стали лучшим фильмом на "Оскаре".

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