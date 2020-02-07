За $180 тысяч: Макс Барских после долгого перерыва выпустил новый клип (видео)

Барских выпустил яркий клип на песню "Лей, не жалей".

Популярный певец Макс Барских порадовал поклонников новым ярким клипом. Спустя полтора года после выхода видео "Берега" он выпустил клип на песню "Лей, не жалей", который называет манифестом.

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Видео опубликовано на YouTube-канале певца.

В этой работе Макс выступает против социальных суждений и призывает зрителя к свободе самовыражения.

Режиссером видео, уже по традиции, выступил известный украинский клипмейкер Алан Бадоев, которому для съемок понадобилось 40 актеров, более 50 костюмов, 200 квадратов декорации и пиротехника. Известно, что работа над видео продолжалась около 40 часов, а бюджет клипа составил 180 тысяч долларов.