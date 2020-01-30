Стало известно, кто будет вручать статуэтки премии Оскар-2020
Американская киноакадемия обнародовала имена еще нескольких актеров, которые в этом году будут вручать статуэтки Оскар во время церемонии 9 февраля.
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Вторая часть списка презентеров опубликована на сайте киноакадемии. В частности, награждать победителей престижной кинопремии будут актеры Тимоти Шаламе, Уилл Феррелл, Галь Гадот, Марк Руффало. Полностью список новых ведущих выглядит так:
Зази Битц ("Дэдпул 2");
Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем");
Уилл Феррелл ("Эльф");
Галь Гадот ("Чудо-женщина");
Минди Калинг ("Офис");
Джулия Луи-Дрейфус ("Вице-президент");
Лин-Мануэль Миранда ("Гамильтон");
Энтони Рамос ("На высоте");
Марк Руффало ("Мстители");
Келли Мари Трэн ("Звездные войны: Последние джедаи");
Кристен Уиг ("Девичник в Вегасе").
Ранее были объявлены еще четыре презентера (обладатели прошлогодних актерских Оскаров) - Махершала Али, Оливия Колман, Реджина Кинг и Рами Малек.
В этом году церемония вручения премии Оскар, где объявят победителей, пройдет 9 февраля и снова останется без ведущего.