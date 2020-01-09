"Оскар" снова пройдет без ведущего
Церемония вручения кинопремии «Оскар» снова пройдет без ведущего.
Об этом сообщила Американская киноакадемия в Twitter.
В прошлом году впервые за 30 лет 91-я церемония прошла без ведущего, поскольку назначенный на эту роль актер и комик Кевин Харт отказался от проведения мероприятия из-за скандала с гомофобными публикациями.
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В 2016 году киноакадемию обвинили в расизме, поскольку среди номинантов за 2015 год не было ни одного чернокожего актера. Подобный инцидент повторился в 2017 году, когда фильмы-фавориты кинопремии уличили в расизме, плагиате, педофилии и эксплуатации труда заключенных.
Напомним, что 92-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 9 февраля в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.
This year’s #Oscars at a glance:— The Academy (@TheAcademy) January 8, 2020
✅ Stars
✅ Performances
✅ Surprises
🚫 Host
See you Feb. 9th!
Как сообщал УНИАН, в Беверли-Хиллс прошла 77-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Больше всех наград получил фильм Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» — картина победила в номинации «Комедия/мюзикл», Тарантино награжден за лучший сценарий, Брэд Питт — за лучшую мужскую роль второго плана.