В сети появился ролик со съемок нового Джеймса Бонда (видео)

Фильм должен выйти на экраны в апреле 2020 года.

Кинокомпания Universal Pictures опубликовала видео со съемок 25-го фильма о шпионе Джеймсе Бонде.

Минутный ролик опубликован в YouTube-аккаунте Universal Pictures.

В ролике агент 007 в исполнении Дэниэла Крэйга ездит на машине и отдыхает в клубе на Ямайке.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля 2019 года на острове Ямайка начались съемки юбилейного 25-го фильма о спецагенте Джеймсе Бонде. Агента 007 уже в пятый раз сыграет Дэниел Крэйг.

Также одна из главных ролей в фильме досталась Рами Малеку, который в этом году получил "Оскар" за роль Фрэдди Меркюри в фильме "Богемная рапсодия". По слухам, он в фильме сыграет главного злодея.

Девушку Бонда сыграет Лея Сейду, которая уже появлялась в предыдущей части бондианы в роли Мадлен Суонн. Также в фильме появятся Ральф Файнс, Бен Вишоу, Ана де Армас, Билли Магнуссен, Наоми Харрис и Дали Бенсала.

Премьера фильма запланирована на апрель следующего года.