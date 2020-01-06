"Однажды в Голливуде", "1917" и "Чернобыль" : стали известны победители премии "Золотой глобус" (фоторепортаж)
В Беверли-Хиллс прошла 77-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Больше всех наград получил фильм Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» — картина победила в номинации «Комедия/мюзикл», Тарантино награжден за лучший сценарий, Брэд Питт — за лучшую мужскую роль второго плана.
Военная драма Сэма Мендеса «1917» получила кинопремию в номинации «Лучший драматический фильм». Мендесу присудили награду как лучшему режиссеру.
«Чернобыль» от HBO удостоен «Золотого глобуса» в номинации «Лучший телефильм или мини-сериал».
Лучшим актером в драме признан Хоакин Феникс за главную роль в «Джокере», лучшей актрисой — Рене Зеллвегер за роль в байопике «Джуди» Джуди Гарланд.
Лучший иностранный фильм — «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.
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Золотой глобус 2020: Полный список победителей
Фильмы
• Лучший драматический фильм: "1917"
• Лучший мюзикл или комедия: "Однажды в Голливуде"
• Лучший режиссер: Сэм Мендес - "1917"
• Лучшая драматическая актриса: Рене Зеллвегер - "Джуди"
• Лучший драматический актер: Хоакин Феникс - "Джокер"
• Лучшая актриса мюзикла или комедии: Аквафін - "Прощание"
• Лучший актер мюзикла или комедии: Тэрон Эджертон - "Рокетмен"
• Лучшая актриса второго плана: Лора Дерн - "Брачная история"
• Лучший актер второго плана: Брэд Питт - "Однажды в Голливуде"
• Лучший сценарий: Квентин Тарантино - "Однажды в Голливуде"
• Лучший фильм на иностранном языке: "Паразиты"
• Лучший анимационный фильм: "утраченное звено"
• Лучший саундтрек: Хільдур Гуднадоуттір - "Джокер"
• Лучшая песня: "i'm Gonna Love Me Again" - "Рокетмен"
• Почетная награда им. Сесила Б. ДеМілля: Том Хэнкс
Телевидение
• Лучший драматический сериал: "Наследники"
• Лучший комедийный сериал: "Дрянь"
• Лучшая актриса драматического сериала: Оливия Колман - "Корона"
• Лучший актер драматического сериала: Брайан Кокс - "Наследники"
• Лучшая актриса комедийного сериала: Фиби Уоллер-Бридж - "Дрянь"
• Лучший актер комедийного сериала: Рами Юссеф - "Раме"
• Лучший мини-сериал или телефильм: "Чернобыль"
• Лучшая актриса мини-сериала или телефильма: Мишель Уильямс- "Фосси / Вердон"
• Лучший актер мини-сериала или телефильма: Рассел Кроу - "самый громкий голос"
• Лучшая актриса второго плана мини-сериала или телефильма: Патриция Аркетт - "Притворство"
• Лучший актер второго плана мини-сериала или телефильма: Стеллан Скарсгард - "Чернобыль"
• Почетная премия за вклад в телевидение: Эллен ДеДженерес
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Премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемой Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США только "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года в 25 категориях, охватывающих кинематограф и телевидение.