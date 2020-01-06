"Однажды в Голливуде", "1917" и "Чернобыль" : стали известны победители премии "Золотой глобус" (фоторепортаж)

Больше всех наград получил фильм Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде".

В Беверли-Хиллс прошла 77-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Больше всех наград получил фильм Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» — картина победила в номинации «Комедия/мюзикл», Тарантино награжден за лучший сценарий, Брэд Питт — за лучшую мужскую роль второго плана.

Военная драма Сэма Мендеса «1917» получила кинопремию в номинации «Лучший драматический фильм». Мендесу присудили награду как лучшему режиссеру.

«Чернобыль» от HBO удостоен «Золотого глобуса» в номинации «Лучший телефильм или мини-сериал».

Лучшим актером в драме признан Хоакин Феникс за главную роль в «Джокере», лучшей актрисой — Рене Зеллвегер за роль в байопике «Джуди» Джуди Гарланд.

Лучший иностранный фильм — «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.

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Фильмы

• Лучший драматический фильм: "1917"

• Лучший мюзикл или комедия: "Однажды в Голливуде"

• Лучший режиссер: Сэм Мендес - "1917"

• Лучшая драматическая актриса: Рене Зеллвегер - "Джуди"

• Лучший драматический актер: Хоакин Феникс - "Джокер"

• Лучшая актриса мюзикла или комедии: Аквафін - "Прощание"

• Лучший актер мюзикла или комедии: Тэрон Эджертон - "Рокетмен"

• Лучшая актриса второго плана: Лора Дерн - "Брачная история"

• Лучший актер второго плана: Брэд Питт - "Однажды в Голливуде"

• Лучший сценарий: Квентин Тарантино - "Однажды в Голливуде"

• Лучший фильм на иностранном языке: "Паразиты"

• Лучший анимационный фильм: "утраченное звено"

• Лучший саундтрек: Хільдур Гуднадоуттір - "Джокер"

• Лучшая песня: "i'm Gonna Love Me Again" - "Рокетмен"

• Почетная награда им. Сесила Б. ДеМілля: Том Хэнкс

Телевидение

• Лучший драматический сериал: "Наследники"

• Лучший комедийный сериал: "Дрянь"

• Лучшая актриса драматического сериала: Оливия Колман - "Корона"

• Лучший актер драматического сериала: Брайан Кокс - "Наследники"

• Лучшая актриса комедийного сериала: Фиби Уоллер-Бридж - "Дрянь"

• Лучший актер комедийного сериала: Рами Юссеф - "Раме"

• Лучший мини-сериал или телефильм: "Чернобыль"

• Лучшая актриса мини-сериала или телефильма: Мишель Уильямс- "Фосси / Вердон"

• Лучший актер мини-сериала или телефильма: Рассел Кроу - "самый громкий голос"

• Лучшая актриса второго плана мини-сериала или телефильма: Патриция Аркетт - "Притворство"

• Лучший актер второго плана мини-сериала или телефильма: Стеллан Скарсгард - "Чернобыль"

• Почетная премия за вклад в телевидение: Эллен ДеДженерес

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Премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемой Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США только "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года в 25 категориях, охватывающих кинематограф и телевидение.