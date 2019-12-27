Группа KAZKA выпустила новый альбом NIRVANA - в него вошли 10 треков (аудио)

По словам музыкантов, они посвятили его внезапной, но бурной как стихия любви.

Украинская группа KAZKA выпустила свой второй студийный альбом NIRVANA. По словам музыкантов, они посвятили его внезапной, но бурной как стихия любви.

Читайте такжеУкраинская группа KAZKA выпустила новую песню - и это потенциальный хит (видео)

В трек-лист пластинки вошли 10 композиций.

"Песня за песней группа подбрасывает слушателя в небо, обжигает огнем, после - опускает на землю", - говорится в описании релиза. По словам участников KAZKA, слушатель обязательно расслышит повзрослевших музыкантов, которые уверенно экспериментируют с музыкой, текстами и эмоциями.

Как сообщал УНИАН, ранее группа KAZKA выпустила супергорячий клип от Алана Бадоева.