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Группа KAZKA выпустила новый альбом NIRVANA - в него вошли 10 треков (аудио)

13:12, 27 декабря 2019
Кино и музыка
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Украинская группа KAZKA выпустила свой второй студийный альбом NIRVANA. По словам музыкантов, они посвятили его внезапной, но бурной как стихия любви.

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В трек-лист пластинки вошли 10 композиций. 

"Песня за песней группа подбрасывает слушателя в небо, обжигает огнем, после - опускает на землю", - говорится в описании релиза. По словам участников KAZKA, слушатель обязательно расслышит повзрослевших музыкантов, которые уверенно экспериментируют с музыкой, текстами и эмоциями.

Как сообщал УНИАН, ранее группа KAZKA выпустила супергорячий клип от Алана Бадоева.

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Теги: #музыка#группа KAZKA