Джамала выпустила две нежные авторские колыбельные для сына и для дочки
Украинская певица Джамала, которая недавно выпустила трогательный саундтрек, опять растрогала фанов.
Читайте также"Тепло и с любовью": Джамала поделилась семейной фотосессией с мужем и сыном (фото)
В День святого Николая артистка представила две чувственные авторские колыбельные – "Спи, мій принце, спи" и "Спи, принцесо, спи".
"В это волшебное утро, когда детки находят подарки и сладости под подушками, я хочу сделать собственный подарок! Он очень особенный и дорогой для меня, это мои авторские колыбельные", – написала Джамала в своем фотоблоге.
Колыбельную "Спи, мій принце, спи" артистка написала еще на 5-6 месяце беременности. Идея пришла после посещения врача, которая спросила звезду, поет ли она своему ребенку. "Я растерялась: "А что, можно? Он уже слышит?". На что врач ответила: "Конечно!". В тот момент я решила, что у моего сыночка должна быть своя личная песня, под которую он будет засыпать", – поделилась исполнительница.
Того же дня она написала колыбельную для сына. А потом решила создать нежную песню и для дочерей.
Новые композиции изрядно умилили поклонников звезды. В комментариях под видео фаны поделились впечатлениями от услышанного.
"Тот момент, когда можно сказать, что я засыпаю под эту песню и это будет хорошим комментарием", "Самая красивая и нежная колыбельная, которую я когда-либо слышала", "Вспомнила бабушку и ее колыбельные. Тепло на душе", "Великолепная колыбельная! Захотелось пойти и обнять маму", – писали тронутые фанаты.