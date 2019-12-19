Джамала выпустила две нежные авторские колыбельные для сына и для дочки

Певица представила композиции в День святого Николая.

Украинская певица Джамала, которая недавно выпустила трогательный саундтрек, опять растрогала фанов.

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В День святого Николая артистка представила две чувственные авторские колыбельные – "Спи, мій принце, спи" и "Спи, принцесо, спи".

"В это волшебное утро, когда детки находят подарки и сладости под подушками, я хочу сделать собственный подарок! Он очень особенный и дорогой для меня, это мои авторские колыбельные", – написала Джамала в своем фотоблоге.

Колыбельную "Спи, мій принце, спи" артистка написала еще на 5-6 месяце беременности. Идея пришла после посещения врача, которая спросила звезду, поет ли она своему ребенку. "Я растерялась: "А что, можно? Он уже слышит?". На что врач ответила: "Конечно!". В тот момент я решила, что у моего сыночка должна быть своя личная песня, под которую он будет засыпать", – поделилась исполнительница.

Того же дня она написала колыбельную для сына. А потом решила создать нежную песню и для дочерей.

Новые композиции изрядно умилили поклонников звезды. В комментариях под видео фаны поделились впечатлениями от услышанного.

"Тот момент, когда можно сказать, что я засыпаю под эту песню и это будет хорошим комментарием", "Самая красивая и нежная колыбельная, которую я когда-либо слышала", "Вспомнила бабушку и ее колыбельные. Тепло на душе", "Великолепная колыбельная! Захотелось пойти и обнять маму", – писали тронутые фанаты.