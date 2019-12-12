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Объявлено имя первого судьи Национального отбора на Евровидение-2020

17:13, 12 декабря 2019
Кино и музыка
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Кто займет места за судейским столом рядом с Андреем Данилко  - станет известно совсем скоро / фото stb.ua

Объявлено имя первого члена жюри Национального отбора на Евровидение-2020. Им стал Народный артист Украины и бессменный спарринг-партнер Сергея Притулы - Андрей Данилко. 

"Вот уже пятый год в кресле жюри, но мои критерии отбора не меняются: главное, чтобы страна была ярко и конкурентноспособно представлена на Евровидении. Я надеюсь, в этом году и зрители, и жюри выберут самого достойного представителя от Украины. Иначе – зачем это все?", - говорит Андрей Данилко.  

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Кто займет места за судейским столом рядом с Андреем Данилко  - станет известно совсем скоро. 

Ведущий прямых эфиров, как обычно, станет Сергей Притула. 

Прямые эфиры Национального отбора-2020 пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал) одновременно на СТБ и телеканале Общественного вещателя UA: ПЕРШИЙ.  

65-й международный песенный конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам, Нидерланды.

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Теги: #Евровидение#Андрей Данилко