Опубликован трейлер сериала "Темные века" с Дэниэлом Рэдклиффом (видео)

Премьера нового сезона состоится на 28 января 2020 года.

Телеканал TBS представил полноценный трейлер сериала "Темные века".

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Проект является продолжением сериала "Чудотворцы", в котором Стив Бушеми сыграл Бога, а Дэниэл Рэдклифф - ангела низшего звена. "Темные века" задуманы как антология, поэтому второй сезон имеет свое название и никак не связан с первым.

Кроме Бушеми и Рэдклиффа в новом сезоне также снялись Каран Сони, Джон Басс, Джеральдин Висванатхан и Лолли Адефоп.

"Темные века" расскажут о небольшой деревне во времена Средневековья. Стив Бушеми появится в нем в образе крестьянина, а Дэниэл Редклифф - принца, который любит уток.

Премьера сериала запланирована на 28 января 2020 года.