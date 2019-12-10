Опубликован трейлер сериала "Темные века" с Дэниэлом Рэдклиффом (видео)
15:33, 10 декабря 2019Кино и музыка
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Премьера нового сезона состоится на 28 января 2020 года.
Кроме Бушеми и Рэдклиффа в новом сезоне также снялись Каран Сони, Джон Басс, Джеральдин Висванатхан / скриншот
Телеканал TBS представил полноценный трейлер сериала "Темные века".
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Проект является продолжением сериала "Чудотворцы", в котором Стив Бушеми сыграл Бога, а Дэниэл Рэдклифф - ангела низшего звена. "Темные века" задуманы как антология, поэтому второй сезон имеет свое название и никак не связан с первым.
Кроме Бушеми и Рэдклиффа в новом сезоне также снялись Каран Сони, Джон Басс, Джеральдин Висванатхан и Лолли Адефоп.
"Темные века" расскажут о небольшой деревне во времена Средневековья. Стив Бушеми появится в нем в образе крестьянина, а Дэниэл Редклифф - принца, который любит уток.
Премьера сериала запланирована на 28 января 2020 года.
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