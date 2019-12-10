Появился второй официальный трейлер сериала "Скажене весілля 2" (видео)

В "Скаженому весіллі 2" невесту сыграла украинская актриса Екатерина Кузнецова.

В сети появился второй официальный трейлер комедии "Скажене весілля 2". По сюжету, события новой комедийной истории происходят через год после "Скаженого весілля".

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Героев ждет еще один сюрприз, еще одна дочка, и еще одна бешеная свадьба. Не обошлось без погони, нового зятя и Назария Запухляка. Зрителей снова будут радовать отец Евлампий, монахи и много бешеных приключений, передает "ТСН".

В "Скаженому весіллі 2" невесту сыграла украинская актриса Екатерина Кузнецова. В фильме она исполняет роль Натальи – старшей дочери Середюков. У девушки своенравный характер, как и у отца.

Наталья приезжает домой, ошарашивает папу новостью о замужестве и знакомит с будущим зятем. Мужчина решительно настроен сорвать свадьбу дочери.

Ранее в сети появился первый официальный трейлер комедии "Скажене весілля 2".