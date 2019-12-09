Питер Сарсгаард сыграет злодея в новом фильме про "Бэтмена"
Питер Сарсгаард ("Великолепная семерка", "Джеки") присоединился к актерскому составу нового фильма про "Бэтмена", выход которого запланирован на 2021 год.
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Об этом в Twitter сообщил режиссер картины Мэтт Ривз. В картине ему досталась роль Харви Дента (его также называют Двуликим) - суперзлодея и врага главного героя, которого сыграет британский актер Роберт Паттинсон, известный по вампирской саге "Сумерки".
Энди Серкис воплотит в картине дворецкого Альфреда, а женщину-кошку в новом "Бэтмене" сыграет Зои Кравиц.
Кроме того, к актерскому составу присоединились Пол Дан и выпускница Джульярдской школы Джейми Лоусон. А Джеффри Райт утвержден на роль комиссара полиции.
Oh... Hi, Peter... 🦇 pic.twitter.com/GsS2ktuWxE— Matt Reeves (@mattreevesLA) 6 декабря 2019 г.