Питер Сарсгаард сыграет злодея в новом фильме про "Бэтмена"

Выход картины намечен на 2021 год.

Питер Сарсгаард ("Великолепная семерка", "Джеки") присоединился к актерскому составу нового фильма про "Бэтмена", выход которого запланирован на 2021 год.

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Об этом в Twitter сообщил режиссер картины Мэтт Ривз. В картине ему досталась роль Харви Дента (его также называют Двуликим) - суперзлодея и врага главного героя, которого сыграет британский актер Роберт Паттинсон, известный по вампирской саге "Сумерки".

Энди Серкис воплотит в картине дворецкого Альфреда, а женщину-кошку в новом "Бэтмене" сыграет Зои Кравиц.

Кроме того, к актерскому составу присоединились Пол Дан и выпускница Джульярдской школы Джейми Лоусон. А Джеффри Райт утвержден на роль комиссара полиции.