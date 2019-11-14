Disney+ удалил эпизод "Симпсонов" с участием Майкла Джексона

Представители Disney не прокомментировали удаление эпизода из сервиса. Пока неизвестно, по чьей просьбе убрали серию.

Со стримингового сервиса Disney+, который запустили 12 ноября, удалили эпизод «Совершенно безумный папа» мультсериала «Симпсоны» с участием Майкла Джексона, вероятно из-за обвинения его в педофилии.

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Представители Disney не прокомментировали удаление эпизода из сервиса. Пока неизвестно, по чьей просьбе убрали серию, передает hromadske.ua со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Эпизод «Совершенно безумный папа» выпустили в 1991 году. В нем главный герой Гомер Симпсон ненадолго попадает в психиатрическую больницу, где встречает огромного, лысого мужчину по имени Леон Комповски, который утверждает, что он Майкл Джексон. Этого персонажа и озвучил сам Джексон.

В марте 2019 года эпизод «Совершенно безумный папа» изъяли из телевизионного эфира из-за обвинения Джексона в педофилии после выхода документального фильма «Оставляя Неверленд».

Ранее родственники Майкла Джексона подали иск в суд против телекомпании HBO за его решение показать документальный фильм «Покидая Неверленд», в котором речь идет об обвинениях в педофилии в отношении исполнителя. Он основан на рассказах двух мужчин, которые утверждают, что годами подвергались сексуальному насилию со стороны Джексона. Пока, о случаях сексуального насилия со стороны покойной звезды заявили уже 11 человек, которым на момент предполагаемых инцидентов было от 7 до 14 лет.