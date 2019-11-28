"Симпсонов" могут закрыть навсегда

«Симпсоны» является самым длинным анимационным сериалом в истории американского телевидения: более 650 эпизодов, объединенных в 30 сезонов примерно по 20 серий в каждом.

Культовый мультсериал «Симпсоны» могут закрыть в течение года. Сейчас на экраны вышел уже 31 сезон.

О возможном закрытии рассказал в интервью JOE композитор сериала Дэнни Эльфман.

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Последние годы творческая команда «Симпсонов» неоднократно поднимала вопрос финала сериала, поскольку вершина успеха уже была и пора бы его «свернуть».

«Ну, из того, что я слышал, это приближается к концу... Я не знаю точно, но я слышал, что это уже сделают в течение года», – сказал Эльфман, добавив, что был удивлен такому длительному успеху мульсериала.

«Все, что я могу сказать, так это только то, что я удивлен такому успеху. Поскольку на то время (с начала 1 сезона – УНИАН) я вообще не считал, что у него есть хоть какой-то шанс. Поэтому поверьте: это один из самых больших сюрпризов в моей жизни», – отметил композитор.

Справка УНИАН. «Симпсоны» – американский анимационный сериал, созданный Мэттом Грейнингом для компании FOX. Это сатирическая пародия на стиль жизни среднего класса США, воплощенная в семье Симпсонов. Большинство событий происходят в вымышленном городке Спрингфилде. Шоу высмеивает многочисленные аспекты жизни людей, американскую культуру, общество, даже американское телевидение.

«Симпсоны» является самым длинным анимационным сериалом в истории американского телевидения: более 650 эпизодов, объединенных в 30 сезонов примерно по 20 серий в каждом.

Дебютировал 19 апреля 1987 года на телеканале FOX, в Шоу Трейси Ульмана.