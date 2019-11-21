К своим ролям в новом сезоне вернутся Боб Оденкерк, Джанкарло Эспозито, Джонатан Бэнкс, Майкл Мэндо.

Стала известна дата выхода пятого сезона сериала "Лучше звоните Солу".

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Судя по ролику, который появился на странице проекта в Twitter, новый сезон стартует на канале AMC 23 февраля 2020 года.

Сериал является спин-оффом шоу "Во все тяжкие". В центре сюжета - адвокат Сол Гудман, который никогда не стоял на стороне честности.

Десять новых серий пятого сезона расскажут о том, как решение главного героя Джимми Макгилла заниматься юридической практикой под именем Сол Гудман приводит к неожиданным и глубоким переменам для тех, кто его окружает, передает 112.ua.

К своим ролям в пятом сезоне вернутся Боб Оденкерк, Джанкарло Эспозито, Джонатан Бэнкс, Майкл Мэндо и другие.