Рэперы HammAli & Navai и артист BlackStar выпустили песню на украинском - она в трендах YouTube (аудио)

Композиция под названием "Я закохався" вышла совместно с артистом российского музыкального лейбла BlackStar Мишей Марвином, который родился в Черновцах.

Российский рэп-дуэт HammAli & Navai удивил сеть, выпустив песню на украинском языке. Композиция под названием "Я закохався" вышла совместно с артистом российского музыкального лейбла BlackStar Мишей Марвином, который родился в Черновцах.

За несколько дней песня взлетела в трендах YouTube, заняв там третью строчку.

Читайте такжеТоп-6 самых ожидаемых кинопремьер ноября (видео)

Комментарии под видео буквально взорвались: поклонники музыкантов из Украины не ожидали подобного трека и не скрывали своего удивления от того, что песня была записана на украинском языке.

"Я просто в шоке, я никогда не думала, что такое может быть", "Как же офигенно в этой песне сочетается українська мова и русский язык", "Я один в шоке от того, что трек на украинском языке?!", - удивлялись пользователи.